இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தை அமெரிக்க பல்கலையில் குறை கூறிய ராகுல் காந்தி.. பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு
அமெரிக்க பயணத்தில் உள்ள மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி, சிகாகோ பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற உரையாடலில் தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகளை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். தேர்தல் ஆணையத்திற்குள் இருந்தே எதிர்க்கட்சிகளுக்கு தகவல்கள் கிடைத்து வருவதாகவும், நிலவும் சூழலில் பணியாற்ற முடியாத விரக்தியில் மூத்த அதிகாரிகள் உள்ளதாகவும் அவர் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு முன்வைத்துள்ளார்.
தேர்தல் முறைகேடுகள் மற்றும் தொடர் தோல்விகள் ஏற்பட்டாலும், எதிர்க்கட்சிகள் ஒருபோதும் தேர்தலை புறக்கணிக்காது என்று ராகுல் காந்தி திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார். தேர்தலை புறக்கணித்தால் இந்திய ஜனநாயக கட்டமைப்பே சிதைந்துவிடும் என்றும், தேர்தல் நடைமுறை மக்கள் பார்வையில் சட்டபூர்வமற்றதாக மாறிவிடும் என்றும் அவர் வாதிட்டுள்ளார். ஜனநாயகத்தை காக்கும் நோக்கில் எதிர்க்கட்சிகள் இத்தகைய முடிவை எடுக்கவில்லை என அவர் விளக்கமளித்துள்ளார்.
தேர்தல் நடைமுறைகளில் உள்ளதாக கூறப்படும் குறைபாடுகளை மக்கள் மன்றத்தில் வெளிப்படையாக கொண்டு செல்வதே எதிர்க்கட்சிகளின் வியூகம் என்று ராகுல் காந்தி கூறியுள்ளார்.
இது குறித்து மக்கள் தொடர்ந்து விவாதித்து உண்மை நிலையை உணர வேண்டும் என்பதே தங்கள் நோக்கம் என்றும், முழுமையான ஆதாரங்கள் இல்லாமல் ஜனநாயகத்தைக் கேள்வி கேட்க மாட்டேன் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். முன்னதாக நியூயார்க் நிகழ்ச்சியிலும் அவர் முன்வைத்த கருத்துகளுக்கு பாஜக கடும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.