புதன், 19 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Bala
Last Updated : புதன், 19 நவம்பர் 2025 (20:38 IST)

டேன்ஸ் ஆடலாம்.. தெருவுல நடந்தால் விஜய்க்கு முட்டி வலிக்கும்!.. மன்சூர் அலிகான் ராக்ஸ்!...

டேன்ஸ் ஆடலாம்.. தெருவுல நடந்தால் விஜய்க்கு முட்டி வலிக்கும்!.. மன்சூர் அலிகான் ராக்ஸ்!...
நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி கட்சி தலைவராக மாறிவிட்டார். ஆனாலும் இன்னமும் அவர் முழுநேர அரசியல்வாதியாக மாறவில்லை. அவ்வப்போது அவரின் பெயரில் அறிக்கை மட்டும் வருகிறது. இரண்டு மாநாடுகளில் கலந்து கொண்டார்.
 
தேர்தலுக்கு இன்னும் 6 மாதங்களே இருப்பதால் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் சென்று மக்களை சந்தித்து சுமார் 20 நிமிடங்கள் வரை பேசி வந்தார். அப்படி அவர் கருவுக்கு சென்றிருந்தபோது ஏற்பட்ட அசம்பாவிதம் காரணமாக 41 பேர் வரை உயிரிழந்த சம்பவம் விஜயையும், தவெக நிர்வாகிகளையும் ஒரு மாத காலம் முடக்கிப்போட்டது. அதன் பின் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சென்னைக்கு நேரில் வரவழைத்து ஆறுதல் கூறினார். அதோடு அவர்கள் வங்கி கணக்கில் ஒவ்வொரு நொங்கு கணக்கில் பணமும் செலுத்தப்பட்டது. அதன்பின் தவெக இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியுள்ளது. 2026 தேர்தலில் விஜய் அதிமுக கூட்டணியில் இணையவேண்டும் என்பதே பலரின் எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது.
 
இந்நிலையில், செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மன்சூர் அலிகான் ‘நான் எப்போதே அரசியலுக்கு வந்து விட்டேன். எனது அரசியல் மக்களுக்கான அரசியல். என்னோட போராட்டம் என் பிரச்சாரத்தில் என் கால் தடம் எல்லா தெருக்களிலும் பதியும். விஜய் மாதிரி அப்படியே வானத்தில் சுத்திக்கிட்டு இருக்க மாட்டேன். .விஜய் வானத்திலேயே பறந்துகிட்டு இருக்காரு.. களத்தில் வந்து போராட மாட்டாரு.
 
‘ரஞ்சிதமே உதடு வலிக்க கொஞ்சணுமே’ என முட்டி வலிக்க டான்ஸ்லாம் ஆடிட்டு அரசியலுக்கு வந்திருக்காரு. அதனால மக்களுக்கு பாடுபட தெருவுல நடந்தா முட்டி வலிக்கும்.. முதலில் அவரை ஆதரிச்சேன். ஆனா அவரும் மத்திய அரசுக்கு சொம்பபடிக்க வந்தவர்தான்’ என பேசியிருக்கிறார்

ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு: சிபிஐ விசாரணைக்கு தடை விதித்தது உச்ச நீதிமன்றம்

ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு: சிபிஐ விசாரணைக்கு தடை விதித்தது உச்ச நீதிமன்றம்பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் மாநில தலைவராக இருந்த ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கை, சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு, உச்ச நீதிமன்றம் இன்று தடை விதித்தது.

பிகாரில் வீசும் அதே அலை தமிழகத்திலும் வீசுகிறது: கோவையில் பிரதமர் மோடி பேச்சு

பிகாரில் வீசும் அதே அலை தமிழகத்திலும் வீசுகிறது: கோவையில் பிரதமர் மோடி பேச்சுகோவை கொடிசியா வளாகத்தில் இன்று நடைபெற்ற இயற்கை வேளாண் மாநாட்டை தொடக்கிவைத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி, தனது உரையில் "பிகாரில் வீசும் காற்று தமிழகத்திலும் வீசுகிறது" என்று கூறி அரசியல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார்.

கருமுட்டையை உறைய வைத்து வேலையில் கவனம் செலுத்துங்கள்: ராம்சரண் மனைவியின் சர்ச்சை கருத்து..!

கருமுட்டையை உறைய வைத்து வேலையில் கவனம் செலுத்துங்கள்: ராம்சரண் மனைவியின் சர்ச்சை கருத்து..!நடிகர் ராம் சரணின் மனைவி மற்றும் அப்போலோ மருத்துவமனையின் துணை தலைவருமான உபாசனா காமினேனி கொனிடேலா, ஐஐடி மாணவர்களிடம், பெண்கள் தங்கள் தொழிலில் கவனம் செலுத்த 'கரு முட்டைகளை உறைய வைக்கலாம்' என்று ஆலோசனை வழங்கியது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுவே பெண்களுக்கு மிகப்பெரிய 'காப்பீடு' என்றும், நிதி சுதந்திரத்துடன் தாமாகவே திருமண முடிவெடுக்க உதவும் என்றும் அவர் 'X' தளத்தில் தெரிவித்திருந்தார்.

பிரதமர் மோடியின் காலில் விழுந்து ஆசி பெற்ற ஐஸ்வர்யா ராய்.. புகைப்படம் வைரல்..!

பிரதமர் மோடியின் காலில் விழுந்து ஆசி பெற்ற ஐஸ்வர்யா ராய்.. புகைப்படம் வைரல்..!புட்டபர்த்தியில் நடந்த ஸ்ரீ சத்ய சாய் பாபாவின் பிறந்தநாள் நூற்றாண்டு விழாவில் நடிகை ஐஸ்வர்யா ராய் பச்சன் கலந்துகொண்டார். இந்நிகழ்வில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, சச்சின் டெண்டுல்கர் உள்ளிட்ட முக்கிய பிரமுகர்களும் பங்கேற்றனர்.

ஷேக் ஹசீனாவை நாடு கடத்த இன்டர்போல் உதவி கோரும் வங்கதேசம்: இந்தியாவுக்கு நெருக்கடி

ஷேக் ஹசீனாவை நாடு கடத்த இன்டர்போல் உதவி கோரும் வங்கதேசம்: இந்தியாவுக்கு நெருக்கடிவங்கதேச முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா மற்றும் முன்னாள் உள்துறை அமைச்சர் அசாதுஸ்ஸமான் கான் கமல் ஆகியோரை இந்தியாவிடம் இருந்து நாடு கடத்தி வர, முகமது யூனுஸின் இடைக்கால நிர்வாகம் இன்டர்போலின் 'ரெட் நோட்டீஸ்' உதவியை நாட தயாராகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com