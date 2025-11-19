புதன், 19 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Bala
Last Modified: புதன், 19 நவம்பர் 2025 (13:44 IST)

அதிமுகவுடன் கூட்டணி?.. பேச்சுவார்த்தையை துவங்கிய விஜய்?!.. அரசியல் பரபர...

அதிமுகவுடன் கூட்டணி?.. பேச்சுவார்த்தையை துவங்கிய விஜய்?!.. அரசியல் பரபர...
ரஜினி கமல் ஆகியோருக்கே அரசியல் செட் ஆகாத நிலையில் திடீரென விஜய் அரசியல் கட்சி துவங்கி தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை கிளப்பினார். விஜய்க்கென பெரிய ரசிகர் கூட்டம் உண்டு. ஆனால் அது எல்லாம் ஓட்டாக மாறாது என்று விஜயை பிடிக்காதவர்களும் ஆளும் கட்சியினரும் தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார்கள்.

 
விஜயால் அரசியல் கட்சியை நடத்த முடியாது என்ற பலரும் பேசினார்கள். ஆனால் தவெக ர்பில் இதுவரை இரண்டு பெரிய மாநாடுகளை நடத்தி விட்டனர். இந்த கூட்டங்களில் பல லட்சம் பேர் கலந்துகொண்டது பேசுபொருளாக மாறியது. அதேநேரம் விஜய் கரூருக்கு சென்றபோது ஏற்பட்ட அசம்பாவிதத்தால் 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் அந்த கட்சியை முடக்கிப்போட்டது. வருகிற 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் எப்படியாவது திமுகவை தோற்கடிக்க வேண்டும் என விஜய் நினைக்கிறார்.
 
உண்மையில் அதுதான் விஜயின் விருப்பம் என்றால் அவர் அதிமுக- பாஜக கூட்டணியுடன் இணைய வேண்டும். அப்போதுதான் தவெக வேட்பாளர்களும் வெற்றி பெறுவார்கள். திமுகவும் தோல்வியடையும். விஜய் தனித்து நின்றால் வாக்குகள் பிரிந்து திமுக வெற்றிபெறும் என பலரும் பேசி வருகிறார்கள். எங்களுடன் விஜய் சேர்வது விஜய்க்கும், அவரின் அரசியல் எதிர்காலத்திற்கும் நல்லது என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் பேசினார்கள். ஆனால் விஜயோ தனித்து நிற்கும் எண்ணத்தில் இருந்தார்.
 
இந்நிலையில் அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை விஜய் தொடங்கியிருப்பதாக அரசியல் வட்டாரத்தில் கூறப்படுகிறது. எல்லாம் சரியாக அமைந்தால் அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் விஜயின் தவெக இணையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

6 மாதங்களாக ரிப்பேர் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பாகிஸ்தான் இராணும். 'ஆபரேஷன் சிந்துார்' தாக்குதலின் வலிமை அப்படி..!

6 மாதங்களாக ரிப்பேர் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பாகிஸ்தான் இராணும். 'ஆபரேஷன் சிந்துார்' தாக்குதலின் வலிமை அப்படி..!இந்திய படைகள் மே 2025-இல் பாகிஸ்தானுக்குள் நடத்திய 'ஆபரேஷன் சிந்துார்' தாக்குதலின் சேதங்களை சரிசெய்யும் பணிகள் ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகும் தொடர்வதாக புதிய செயற்கைக்கோள் படங்கள் காட்டுகின்றன.

கால்பந்து விளையாடும்போது மோதல்.. சமாதானம் பேச சென்ற 19 வயது இளைஞர் கொலை..!

கால்பந்து விளையாடும்போது மோதல்.. சமாதானம் பேச சென்ற 19 வயது இளைஞர் கொலை..!கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரம், தைக்காடு பகுதியில் உள்ள கோயில் அருகே நடந்த கால்பந்து போட்டியின்போது ஏற்பட்ட மோதலில், 19 வயதான ஆலன் என்ற இளைஞர் குத்தி கொலை செய்யப்பட்டார்.

பிரதமருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்தாரா திமுக பிரமுகர்: நயினார் நாகேந்திரன் கண்டனம்..!

பிரதமருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்தாரா திமுக பிரமுகர்: நயினார் நாகேந்திரன் கண்டனம்..!பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று ஆந்திரா மற்றும் தமிழகத்திற்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் நிலையில், திமுக தெற்கு மாவட்டச் செயலாளர் ஜெயபாலன் என்பவர் பிரதமருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக வெளியாகியுள்ள செய்தி பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இன்று நவம்பர் 19, சர்வதேச ஆண்கள் தினம்: கொண்டாட்டம் மற்றும் கவனம்!

இன்று நவம்பர் 19, சர்வதேச ஆண்கள் தினம்: கொண்டாட்டம் மற்றும் கவனம்!சர்வதேச ஆண்கள் தினம், நவம்பர் 19 அன்று உலகெங்கிலும் கொண்டாடப்படுகிறது. ஆண்களின் சாதனைகள், குடும்பங்கள் மற்றும் சமூகத்திற்கான அவர்களின் நேர்மறையான பங்களிப்புகளை போற்றுவதே இந்த நாளின் முதன்மை நோக்கமாகும்.

எங்கள் போன்ற சினிமா துறையில் இருப்பவர்களுக்கு ஸ்கின் கேர் மிகவும் அவசியமான ஒன்று - பிரியா ஆனந்த்

எங்கள் போன்ற சினிமா துறையில் இருப்பவர்களுக்கு ஸ்கின் கேர் மிகவும் அவசியமான ஒன்று - பிரியா ஆனந்த்சென்னையில் முன்னேறி வரும் மேம்பட்ட ஸ்கின் கேர் மற்றும் எஸ்தெடிக் சிகிச்சை மையங்களில் ஒன்றான டெர்மிபியூர் டெர்மாக்ளினிக், அடையாரில்

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com