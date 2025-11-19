புதன், 19 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Bala
Last Modified: புதன், 19 நவம்பர் 2025 (19:03 IST)

அடுத்த விஜய்சேதுபதி இவர்தான்.. அந்தப் படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தில் இவரா? இதோ சூப்பரான அப்டேட்

அடுத்த விஜய்சேதுபதி இவர்தான்.. அந்தப் படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தில் இவரா? இதோ சூப்பரான அப்டேட்
தமிழ் சினிமாவில் ஒரு முன்னணி நட்சத்திரமாக திகழ்பவர் நடிகர் விஜய்சேதுபதி. ஆரம்பத்தில் சின்ன சின்ன வேடங்களில் நடித்து பிறகு வில்லனாக சுந்தரபாண்டியன் படத்தில் நடித்தார். சசிகுமாருக்கு வில்லனாக அந்தப் படத்தில் நடித்திருப்பார். அந்தப் படத்தில் நடிக்கும் போது யாருமே எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டார்கள், விஜய்சேதுபதி பின்னாளில் இந்தளவு உயரத்தை அடைவாரா என்று?
 
ஆனால் இன்று தமிழ் மட்டுமில்ல தெலுங்கு, ஹிந்தி என எல்லா மொழிகளிலும் கலக்கி வருகிறார். அதுமட்டுமில்ல உலகமே பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியையும் இவர்தான் தொகுத்து வழங்கிவருகிறார். இதனால் உலகளவில் விஜய்சேதுபதிக்கு ரசிகர்கள் அதிகமாகி விட்டார்கள். விஜய்சேதுபதியை பொறுத்தவரைக்கும் அவருடைய திறமை ஒரு அசாத்திய திறமை.
 
ஹியூமர் அவர் முகத்தில் தாண்டவம் ஆடும். அதை விட வில்லன் கேரக்டரில் ருத்ர தாண்டவமே ஆடுவார். அதற்கு மிகச்சிறந்த உதாரணம் விக்ரம் படத்தில் சந்தனம் கேரக்டரில் மிரட்டியிருப்பார். விஜய்சேதுபதியின் சமீபகால படங்களை விட ஆரம்ப கால படங்கள் இன்றளவும் ரசிக்கும் படியாக இருக்கின்றன. பீட்சா, நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத காணோம், இதற்கு தானே ஆசைப்பட்டாய் பாலகுமாரா போன்ற படங்களில் அவருடைய காமெடியே படத்திற்கு பெரிய அளவில் உறுதுணையாக அமைந்தன.
 
இந்த நிலையில் சமீபத்தில் ஒரு நியூஸ் சோசியல் மீடியாக்களில் வைரலாகி வருகின்றது. விஜய்சேதுபதி நடித்த இதற்குத்தானே ஆசைப்பட்டாய் பாலகுமாரா படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தில் பிரபல நடன இயக்குனர் சாண்டி நடிக்க போவதாக ஒரு செய்தி வெளியாகியிருக்கிறது. அதுமட்டுமில்லாமல் சாண்டியும் கிட்டத்தட்ட விஜய்சேதுபதி மாதிரிதான் என்றும் கூறி வருகிறார்கள்.
அடுத்த விஜய்சேதுபதி இவர்தான்.. அந்தப் படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தில் இவரா? இதோ சூப்பரான அப்டேட்
 
வில்லன் கேரக்டருக்கு பிறகு சாண்டி நடிக்கும் காமெடியான ரோல் இந்தப் படத்திற்காகத்தான். அவருடைய ஹியூமரை ஏற்கனவே பிக்பாஸ் சீசன் 3ல் நாம் பார்த்திருக்கிறோம். சாண்டிக்காகவே அந்த சீசன் பெரியளவில் வெற்றியடைந்தது. அடுத்த விஜய்சேதுபதி சாண்டிதான் என்றும் சொல்லி வருகிறார்கள். 

அஜித் படத்தில் எனக்கு இருந்த ஒரே வருத்தம்.. ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு ஃபீல் பண்ணும் நடிகை

அஜித் படத்தில் எனக்கு இருந்த ஒரே வருத்தம்.. ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு ஃபீல் பண்ணும் நடிகைதமிழ் சினிமாவில் நம்பர் ஒன் நடிகராக இருக்கும் அஜித் படத்தில் தனக்கு ஏற்பட்ட வருத்தத்தை நீண்ட வருடங்களுக்கு பிறகு ஒரு நடிகை பகிர்ந்திருக்கிறார்.

நடிகர் பிரேம்ஜி அமரனுக்கு பெண் குழந்தை.. குவியும் திரையுலகினர்களின் வாழ்த்து..!

நடிகர் பிரேம்ஜி அமரனுக்கு பெண் குழந்தை.. குவியும் திரையுலகினர்களின் வாழ்த்து..!நடிகர் பிரேம்ஜி அமரனுக்கு பெண் குழந்தை பிறந்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதனையடுத்து அவருக்கு திரைப்பிரபலங்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

அந்தக் கருமத்தை ஏன் பாக்குறீங்க? பிக்பாஸ் குறித்த கேள்விக்கு கடுப்பான மன்சூர்அலிகான்

அந்தக் கருமத்தை ஏன் பாக்குறீங்க? பிக்பாஸ் குறித்த கேள்விக்கு கடுப்பான மன்சூர்அலிகான்எதையும் வெளிப்படையாக பேசக் கூடியவர் நடிகர் மன்சூர் அலிகான். அதுவும் சமுதாயத்தில் எங்கேயாவது எப்போதாவது அநீதி நடந்தாலும் அதை தைரியமாக தட்டி கேட்பவரும் மன்சூர் அலிகான்.

பெண் குழந்தைக்கு அப்பாவான பிரேம்ஜி.. பிரபலங்கள் வாழ்த்து

பெண் குழந்தைக்கு அப்பாவான பிரேம்ஜி.. பிரபலங்கள் வாழ்த்துஇவருக்கு எங்கிருந்து எப்படி அறிமுகம் செய்வது என தெரியவில்லை. பிரபல இசையமைப்பாளரின் மகனா? இல்ல, பிரபல இயக்குனரின் தம்பியா? அல்லது இவரே ஒரு பிரபலமான நடிகரா என்று எப்படி ஆரம்பிப்பது.

பாபநாசம் புகழ் எஸ்தர் அணிலின் கிளாமரஸ் க்ளிக்ஸ்!

பாபநாசம் புகழ் எஸ்தர் அணிலின் கிளாமரஸ் க்ளிக்ஸ்!கமல்ஹாசன் மற்றும் கவுதமி நடிப்பில் உருவான திரைப்படம் பாபநாசம். இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றது என்பது தெரிந்ததே. இந்த படத்தின் கமல்ஹாசனின் இரண்டாவது மகள் ஆக நடித்தவர் எஸ்தர் அனில் . இப்போது வளர்ந்து பெரிய பெண்ணாக ஆகியுள்ள எஸ்தர் தாறுமாறான கிளாமர் புகைப்படங்களை தன்னுடைய சமூகவலைதளப் பக்கத்தில் பதிவு செய்து வருகிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com