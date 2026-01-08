வியாழன், 8 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Siva
Last Modified: வியாழன், 8 ஜனவரி 2026 (18:30 IST)

சோலோவாக ரிலீஸாகும் ‘பராசக்தி’.. இன்றைய காலத்தில் இந்தி எதிர்ப்பு படம் எடுபடுமா?

சோலோவாக ரிலீஸாகும் ‘பராசக்தி’.. இன்றைய காலத்தில் இந்தி எதிர்ப்பு படம் எடுபடுமா?
சிவகார்த்திகேயன் நடித்த  'பராசக்தி' திரைப்படம் சோலோவாக திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது. 1952-ல் வெளியான சிவாஜி கணேசனின் ‘பராசக்தி’, திராவிட அரசியலின் பெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில் இந்த படம்  இந்தி திணிப்பு குறித்த விவாதங்கள் அலசப்படுகிறது.
 
பழைய வசனங்கள் மற்றும் உணர்ச்சிகரமான காட்சிகள் இன்றைய இளைய தலைமுறையைக் கவருமா என்ற கேள்வி ஒருபுறம் இருந்தாலும், தமிழர்களின் மொழிப்பற்று மற்றும் சமூக நீதி குறித்த கருத்தாக்கங்கள் என்றும் அழியாதவை என அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். 
 
இருப்பினும், வெறும் அரசியல் முழக்கமாக மட்டும் இல்லாமல், ஒரு கலைப்படைப்பாக மக்கள் இதனை எப்படி ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்பதைப் பொறுத்தே இதன் வெற்றி அமையும். சோலோ ரிலீஸ் என்பதால் பாக்ஸ் ஆபீஸில் ஒரு புதிய அலையை இந்தப் படம் உருவாக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

சோலோவாக ரிலீஸாகும் ‘பராசக்தி’.. இன்றைய காலத்தில் இந்தி எதிர்ப்பு படம் எடுபடுமா?

சோலோவாக ரிலீஸாகும் ‘பராசக்தி’.. இன்றைய காலத்தில் இந்தி எதிர்ப்பு படம் எடுபடுமா?சிவகார்த்திகேயன் நடித்த 'பராசக்தி' திரைப்படம் சோலோவாக திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது. 1952-ல் வெளியான சிவாஜி கணேசனின் ‘பராசக்தி’, திராவிட அரசியலின் பெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில் இந்த படம் இந்தி திணிப்பு குறித்த விவாதங்கள் அலசப்படுகிறது.

ரஜினிகாந்த் - சிபி சக்கரவர்த்தி படத்தின் நாயகி தீபிகா படுகோன்? பரபரப்பு தகவல்..!

ரஜினிகாந்த் - சிபி சக்கரவர்த்தி படத்தின் நாயகி தீபிகா படுகோன்? பரபரப்பு தகவல்..!சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் 'டான்' பட இயக்குநர் சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்கவிருக்கும் புதிய படம் குறித்த சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்தப் படத்தில் ரஜினிக்கு ஜோடியாக பாலிவுட் முன்னணி நடிகை தீபிகா படுகோன் நடிக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஏற்கனவே ரஜினியுடன் 'கோச்சடையான்' படத்தில் நடித்திருந்த தீபிகா, நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் அவருடன் இணையவுள்ளது ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சிம்புவின் ‘அரசன் பட ஹீரோயின் யார்? சமந்தா, த்ரிஷா, கீர்த்தி சுரேஷிடம் பேச்சுவார்த்தை?

சிம்புவின் ‘அரசன் பட ஹீரோயின் யார்? சமந்தா, த்ரிஷா, கீர்த்தி சுரேஷிடம் பேச்சுவார்த்தை?இயக்குநர் வெற்றிமாறன் மற்றும் நடிகர் சிம்பு கூட்டணியில் உருவாகி வரும் 'அரசன்' திரைப்படத்தின் அடுத்தகட்ட படப்பிடிப்பு மீண்டும் விரைவில் தொடங்கவுள்ளது. முதற்கட்ட படப்பிடிப்பு முடிந்த நிலையில், அடுத்த ஷெட்யூல் சென்னையில் நடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், எடுத்த காட்சிகளில் கூடுதல் மெருகேற்றல் தேவை என வெற்றிமாறன் கருதியதால், மீண்டும் கோவில்பட்டிக்கே படக்குழு விரைந்துள்ளது. இதற்காக அங்கு அமைக்கப்பட்ட செட்கள் இன்னும் கலைக்கப்படாமல் உள்ளன.

ஜனநாயகன் பட சிக்கல்!.. விஜய்க்கு ஆதரவாக களமிறங்கிய காங்கிரஸ்...

ஜனநாயகன் பட சிக்கல்!.. விஜய்க்கு ஆதரவாக களமிறங்கிய காங்கிரஸ்...ஜனநாயகன் படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் கொடுக்கப்படாததால் பட ரிலீஸ் தள்ளிப் போயிருக்கிறது .

பொங்கலை குறி வைத்த ‘வா வாத்தியாரே’! புது டிவிஸ்ட்டா இருக்கே.. என்னய்யா நடக்குது?

பொங்கலை குறி வைத்த ‘வா வாத்தியாரே’! புது டிவிஸ்ட்டா இருக்கே.. என்னய்யா நடக்குது?விஜய் நடிப்பில் அனைவரும் காத்துக் கொண்டிருந்த திரைப்படம் ஜனநாயகன். நாளை ரிலீஸ் ஆக இருந்த ஜனநாயகன் திரைப்படம் சென்சார் பிரச்சனை காரணமாக தன்னுடைய ரிலீஸ் தேதியை தள்ளி வைப்பதாக பட நிறுவனம் நேற்று ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டு இருந்தது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com