வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026 (13:45 IST)

'பராசக்தி’ படத்திற்கு யூ/ஏ சென்சார் சான்றிதழ்.. நாளைய ரிலீஸ் உறுதி..!

சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்துள்ள 'பராசக்தி' திரைப்படம் பல்வேறு போராட்டங்களுக்கு பிறகு தணிக்கை வாரியத்திடம் இருந்து U/A சான்றிதழ் பெற்றுள்ளது. 
 
படத்தில் இடம்பெற்றிருந்த 23 தணிக்கை வெட்டுக்கள் தொடர்பாக படக்குழுவிற்கும் தணிக்கை வாரியத்திற்கும் இடையே நீடித்த இழுபறி, தற்போது ஒரு முடிவுக்கு வந்துள்ளது. இதன் மூலம் திட்டமிட்டபடி நாளை உலகம் முழுவதும் இப்படம் ரிலீஸ் ஆவது உறுதியாகியுள்ளது.
 
1960-களின் இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தை மையமாக கொண்ட இத்திரைப்படம், அரசியல் ரீதியாக பெரும் எதிர்பார்ப்பை கிளப்பியுள்ளது. தணிக்கை சிக்கல்களால் படத்தின் வெளியீடு தள்ளிப்போகலாம் என அஞ்சப்பட்ட நிலையில், கடைசி நேரத்தில் கிடைத்த இந்த அனுமதி ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. 
 
குறிப்பாக, விஜய்யின் ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் தள்ளிப்போனதால், இந்த பொங்கல் ரேஸில் ‘பராசக்தி’ தனித்து நின்று வசூல் சாதனை படைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
'பராசக்தி’ படத்திற்கும் சென்சார் பிரச்சனையா? இந்த பொங்கலுக்கு புதுப்படமே இல்லையா?

'பராசக்தி’ படத்திற்கும் சென்சார் பிரச்சனையா? இந்த பொங்கலுக்கு புதுப்படமே இல்லையா?சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'பராசக்தி' திரைப்படம், வரும் ஜனவரி 10-ம் தேதி பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு திரைக்கு வரத் தயாராகி உள்ளது.

திருமணத்திற்கு பின் மீண்டும் வெள்ளித்திரையில் சமந்தா.. அசத்தலான டிரைலர் ரிலீஸ்..

திருமணத்திற்கு பின் மீண்டும் வெள்ளித்திரையில் சமந்தா.. அசத்தலான டிரைலர் ரிலீஸ்..தென்னிந்திய திரையுலகின் முன்னணி நடிகையான சமந்தா , நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு தெலுங்கு சினிமாவில் ஒரு அதிரடியான கம்பேக் கொடுக்க தயாராகிவிட்டார். அவர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'மா இண்டி பங்காரம்' என்ற தெலுங்கு திரைப்படத்தின் ஒரு நிமிட டீசர் தற்போது வெளியாகி இணையத்தை கலக்கி வருகிறது. சமந்தாவின் சொந்த தயாரிப்பு நிறுவனமான 'திராலலா மூவிங் பிக்சர்ஸ்' இந்த திரைப்படத்தை தயாரித்துள்ளது.

ஜனநாயகனுக்கு சான்றிதழ் கொடுக்க நீதிபதி உத்தரவு.. மேல்முறையீடு செய்த தணிக்கை போர்டு..

ஜனநாயகனுக்கு சான்றிதழ் கொடுக்க நீதிபதி உத்தரவு.. மேல்முறையீடு செய்த தணிக்கை போர்டு..'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு U/A சான்றிதழ் வழங்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்த நிலையில், இந்த விவகாரம் தற்போது அடுத்த கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. தணிக்கை வாரியம் வழங்கிய தடையை ரத்து செய்த தனி நீதிபதியின் உத்தரவை எதிர்த்து, தற்போது தணிக்கை வாரியம் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது.

ஜனநாயகன்’ படத்திற்கு U/A சான்றிதழ் வழங்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு.. எப்போது ரிலீஸ்?

ஜனநாயகன்’ படத்திற்கு U/A சான்றிதழ் வழங்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு.. எப்போது ரிலீஸ்?அரசியல் பரபரப்பு பின்னணியில் உருவாகியுள்ள ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்திற்கு U/A சான்றிதழ் வழங்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

அவன பற்றிய ஒரு ஆதாரம் என்கிட்ட இருக்கு.. நல்லவன் கிடையாது.. திவாகர் பற்றி பிரஜின் ஆவேசம்

அவன பற்றிய ஒரு ஆதாரம் என்கிட்ட இருக்கு.. நல்லவன் கிடையாது.. திவாகர் பற்றி பிரஜின் ஆவேசம்தற்போது விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக் பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது

