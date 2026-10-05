  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. madhuranthagam dharapuram by election tomorrow
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Monday, 5 October 2026 (11:45 IST)

மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளில் நாளை வாக்குப்பதிவு!.. ஏற்பாடுகள் தீவிரம்..

maduranthagam
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Mon, 5 Oct 2026 (11:47 IST)
google-news
தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமைந்தபின் அதிமுகவிலிருந்து 7 எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களின் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்தனர். எனவே அந்த ஏழு தொகுதிகளும் காலியாக இருக்கிறது. அதில் மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் இரண்டு தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது..

தாராபுரம் மற்றும் மதுராந்தகம் இரண்டு தொகுதிகளிலும் அக்டோபர் 6ம் தேதியான நாளை இடைத்தேர்தல் நடைபெறவிருக்கிறது. எனவே, இதற்கான பணிகளில் தேர்தல் ஆணையம் ஈடுபட்டிருக்கிறது.  காலை 7 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெற என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருக்கிறது.

இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவுக்காக மதுராந்தகம் தொகுதியில் 285 வாக்குச்சாவடிகளும், தாராபுரம் தொகுதியில் 320 வாக்குச்சாவடிகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதில், சில தொகுதிகளில் பதட்டமானவை என அறியப்பட்டு அங்கு பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருக்கிறது. நாளை பதிவாகும் வாக்குகள் வருகிற 9ம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை எண்ணப்படவிருக்கிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
இனி காங்கிரஸ் உடன் ஒட்டும் இல்லை, உறவும் இல்லை.. திமுக திட்டவட்டம்...

AI அம்சத்துடன் இந்திய நிறுவனமான லாவா விராட் கர்வ்: ரூ. 25,000-க்குள் ஒரு பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போன்!

AI அம்சத்துடன் இந்திய நிறுவனமான லாவா விராட் கர்வ்: ரூ. 25,000-க்குள் ஒரு பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போன்!இந்திய நிறுவனமான லாவா, ரூ. 23,999 விலையில் விராட் கர்வ் என்ற புதிய ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பிரீமியம் அம்சங்களை விரும்பும் பயனர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமைந்துள்ளது.

ரோட்டில் தர்ணா செய்த பிரியங்கா காந்தி.. தரதர என இழுத்து சென்ற டெல்லி போலீஸ்..

ரோட்டில் தர்ணா செய்த பிரியங்கா காந்தி.. தரதர என இழுத்து சென்ற டெல்லி போலீஸ்..இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கை (SIR) மற்றும் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரின் ராஜினாமாவை வலியுறுத்தி, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட ‘இந்தியா’ கூட்டணி தலைவர்கள் டெல்லியில் பிரம்மாண்ட போராட்டத்தை மேற்கொண்டனர்.

தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன் அரசியலுக்கு வராங்களே!.. வைகோ ரியாக்‌ஷன் இதுதான்!..

தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன் அரசியலுக்கு வராங்களே!.. வைகோ ரியாக்‌ஷன் இதுதான்!..ரசிகர்களால் தளபதி என கொண்டாடப்படும் விஜய் 2 வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று தமிழக முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.

ரீசார்ஜ் தொகையை உயர்த்திய ஏர்டெல்!.. பயனாளர்கள் ஷாக்

ரீசார்ஜ் தொகையை உயர்த்திய ஏர்டெல்!.. பயனாளர்கள் ஷாக்சமீபகாலமாகவே ஏர்டெல், ஜியோ போன்ற செல்போன் நெட்வொர்க் நிறுவனங்கள் ரீசார்ஜ் தொகையை அதிரடியாக உயர்த்தி வருகின்றன. குறைந்தபட்சம் 200 ரூபாய் இல்லாமல் ரீசார்ஜ் செய்ய முடியாது என்கிற நிலை தற்போது உருவாகியிருக்கிறது.

பேரணி நடந்தபோது அசைவம் சாப்பிட்டாரா ராகுல் காந்தி.. பாஜக கிளப்பிய புது சர்ச்சை...

பேரணி நடந்தபோது அசைவம் சாப்பிட்டாரா ராகுல் காந்தி.. பாஜக கிளப்பிய புது சர்ச்சை...டெல்லியில் நேற்று 'இந்தியா' கூட்டணி சார்பில் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக கோரி பிரம்மாண்ட பேரணி நடைபெற்றது. மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி மற்றும் மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே தலைமையேற்று நடத்திய இந்த பேரணியின் போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோ ஒன்று தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது.