திமுக முன்னாள் அமைச்சர் பி. மூர்த்தியின் வீட்டில் அதிரடி சோதனை.. உறவினர்கள் வீட்டிலும் ரெய்டு...
திமுக முன்னாள் பத்திரப்பதிவுத்துறை அமைச்சர் பி. மூர்த்தியின் வீட்டில் நடைபெற்ற சோதனையை தொடர்ந்து, அவரது உறவினர்களின் வீடுகளிலும் மதுரை மாவட்ட மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் தீவிர சோதனை நடத்தி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
கல் குவாரி விதிமீறல் தொடர்பான வழக்கு ஒன்றின் அடிப்படையில், முன்னாள் அமைச்சர் பி. மூர்த்தியின் வீடுகளில் காவல்துறையினர் முதற்கட்டமாக சோதனையைத் தொடங்கினர். இதன் தொடர்ச்சியாக, மதுரை மாவட்டம் பாலமேடு பகுதியில் உள்ள அவரது உறவினர் தன்ராஜ், அலங்காநல்லூர் பகுதியில் உள்ள பொன்ராம் மற்றும் பூவந்தி பகுதியில் உள்ள ராஜாமணி ஆகியோரது வீடுகளிலும் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த சோதனை நடவடிக்கைகள் குறித்த தகவல் பரவியதையடுத்து, முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தியின் வீட்டின் முன்பு திமுக நிர்வாகிகளும் அவரது ஆதரவாளர்களும் பெருமளவில் திரண்டுள்ளனர். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பான சூழல் நிலவுவதால், அசம்பாவிதங்களை தவிர்க்க காவல்துறையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
சோதனையின் முடிவில் முக்கிய ஆவணங்கள் ஏதேனும் கைப்பற்றப்பட்டனவா என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் இதுவரை வெளியாகவில்லை. சோதனை முழுமையாக நிறைவடைந்த பிறகே வழக்கின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து காவல்துறை தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.