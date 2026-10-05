இது வெறும் இடைத்தேர்தல் அல்ல.. தவெக, திமுக, அதிமுகவின் எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கும் போர்க்களம்..
தமிழ்நாட்டின் தாராபுரம் மற்றும் மதுராந்தகம் தொகுதிகளில் நடைபெறவுள்ள இடைத்தேர்தல், மாநிலத்தின் மூன்று பிரதான அரசியல் கட்சிகளான அதிமுக, தவெக மற்றும் திமுக ஆகியவற்றின் எதிர்காலத்தைத் தீர்மானிக்கும் முக்கியப் போர்க்களமாக மாறியுள்ளது.
தனது பலமான கோட்டைகளாக கருதப்படும் இவ்விரு தொகுதிகளையும் தக்கவைக்க வேண்டிய கட்டாயம் அதிமுகவுக்கு உள்ளது. இங்கு தோல்வியடைந்தால் கட்சியின் எதிர்காலமே கேள்விக்குறியாகும் அபாயம் நிலவுகிறது.
மறுபுறம், ஆளுங்கட்சியான தவெக ஒரு தொகுதியில் வென்றாலும் விஜய் மீதான விமர்சனங்கள் தவிடுபொடியாகும். இரண்டு தொகுதிகளிலும் வெற்றிபெற்றால் தவெக தனிப்பெரும் சக்தியாக உருவெடுத்து தமிழக அரசியல் களம் விஜய் மையமாக மாறும்.
அதேவேளையில், திமுக வெற்றிபெற்றால் அரசியல் சூழல் தலைகீழாக மாறும். விஜய் மீதான மக்கள் நம்பிக்கை சரிந்துவிட்டதாக கட்டமைத்து, கூட்டணி கட்சிகளை தன்வசம் இழுக்கவும் தவெக ஆட்சியை நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்கவும் திமுக காய்களை நகர்த்த தொடங்கும்.
இவ்வாறாகத் தமிழக அரசியலின் அடுத்தகட்ட பயணத்தையும், தலைவர்களின் எதிர்காலத்தையும் முடிவு செய்யப்போகும் இந்த இடைத்தேர்தல் முடிவுகளை எதிர்நோக்கி மாநிலமே பெரும் எதிர்பார்ப்புடன் காத்துள்ளது.