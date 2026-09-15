15 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆதிதிராவிடர் மாணவர்களுக்கான கல்வி உதவித்தொகை.. முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு..
தமிழகத்தில் கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர் மற்றும் கிறித்துவ ஆதிதிராவிடர் மாணவர்களுக்கான கல்வி உதவித்தொகையை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் திரு. ச. ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு உயர்த்தி வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அமைச்சர் வன்னி அரசு தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த உதவித்தொகையைப் பெறுவதற்கான அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பாடப்பிரிவுகளின் பட்டியலில் புதியதாக 11 இளங்கலை படிப்புகளும், 10 முதுகலை படிப்புகளும் மற்றும் 2 பட்டயப் படிப்புகளும் புதிதாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
அரசின் இந்த அதிரடியான மற்றும் தொலைநோக்கு நடவடிக்கையால், மேற்கண்ட பிரிவுகளைச் சேர்ந்த ஏராளமான மாணவர்கள் கல்வி உதவித்தொகையைப் பெற்று உயர் கல்வி பயில வழிவகை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கையும் கணிசமாக அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் இந்த நடவடிக்கைக்கு பல்வேறு தரப்பினரிடமிருந்து பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.
Edited by Siva