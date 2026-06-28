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கே.பாக்யராஜின் இறுதி ஊர்வலம் துவங்கியது!.. போலீசார் அணிவகுப்பு மரியாதை!...
நடிகர், இயக்குனர், திரைக்கதை மன்னன் கே.பாக்யராஜுக்கு நேற்று காலை 8.30 நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அவர் உடனடியாக ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். ஆனால், அவர் அங்கேயே மரணமடைந்துவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது.
இதையடுத்து நேற்று அவரின் உடல் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள அவரின் வீட்டில் திரையுலகினரின் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, ரஜினி, கமல், முதல்வர் விஜய், தனுஷ், விக்ரம், சிவகார்த்திகேயன் மற்றும் மணிரத்னம், முருகதாஸ், எஸ்.ஜே.சூர்யா உள்ளிட்ட பல இயக்குனர்களும் நேரில் சென்று அவரின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர்.
இந்நிலையில், தற்போது பாக்யராஜின் இல்லத்திலிருந்து இறுதி ஊர்வலம் துவங்கியிருக்கிறது. போலீசார் அணிவகுப்பு மாரியதையும் கொடுக்கப்பட்டது. பெசண்ட் நகர் மின் மன்மாயனத்தில் அவரின் உடல் தகனம் செய்யப்படவிருக்கிறது. அங்கு பாக்யராஜின் உடலுக்கு அரசு மாரியாதை செய்யப்பட்ட பின் அவரின் உடல் தகனம் செய்யப்படவுள்ளது.
இதையடுத்து நேற்று அவரின் உடல் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள அவரின் வீட்டில் திரையுலகினரின் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, ரஜினி, கமல், முதல்வர் விஜய், தனுஷ், விக்ரம், சிவகார்த்திகேயன் மற்றும் மணிரத்னம், முருகதாஸ், எஸ்.ஜே.சூர்யா உள்ளிட்ட பல இயக்குனர்களும் நேரில் சென்று அவரின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர்.
இந்நிலையில், தற்போது பாக்யராஜின் இல்லத்திலிருந்து இறுதி ஊர்வலம் துவங்கியிருக்கிறது. போலீசார் அணிவகுப்பு மாரியதையும் கொடுக்கப்பட்டது. பெசண்ட் நகர் மின் மன்மாயனத்தில் அவரின் உடல் தகனம் செய்யப்படவிருக்கிறது. அங்கு பாக்யராஜின் உடலுக்கு அரசு மாரியாதை செய்யப்பட்ட பின் அவரின் உடல் தகனம் செய்யப்படவுள்ளது.
அரசு கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் தேர்வில் முறைகேடுகள்!.. பழனிச்சாமி பகீர்!...
அரசு கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் தேர்வு முடிவுகளில் முறைகேடுகள் நடைபெற்ற இடம் புகார்கள் மீது உரிய விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தை நிர்ணயம் செய்யும் பேராசிரியர் பணியிடங்களுக்கு தகுதியான நபர்களை நியமிக்க வேண்டும் எனவும் அவர் கூறியிருக்கிறார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:
விரைவில் சட்டசபையில் விஜய் டான்ஸ் ஆடுவார்!.. உதயநிதி ஸ்டாலின் நக்கல்!..
அந்தரங்க உறுப்பில் போதை மருந்து கடத்திய 2 பெண்கள்.. 88 கிராம் போதைப்பொருள் பறிமுதல்..
மொஹரம் ஊர்வலத்தில் 15000 பேரை கொல்ல திட்டமிட்டேன்.. தன்னார்வலர்களின் விழிப்புணர்வால் மிகப்பெரிய அசம்பாவிதம் தடுப்பு...
மும்பையில் நடைபெற்ற மொஹரம் ஊர்வலத்தின் போது, மக்களுக்கு விஷ மாத்திரைகளை விநியோகித்த ஃபய்யாஸ் பிரேம்ஜி என்ற நபரை காவல்துறை சரியான நேரத்தில் கைது செய்ததால் ஒரு பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது. பைகுல்லா பகுதியில் இந்த மாத்திரைகளை சாப்பிட்ட 11 பேருக்கு வயிற்று வலி மற்றும் வாந்தி ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதை அடுத்து அவர் பிடிபட்டார்.
விமான நிலையம் முதல் கத்திப்பாரா வரை கேட்வே ஆப் சென்னை.. மெகா திட்டம் ரெடி...
சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து கத்திப்பாரா மேம்பாலம் வரையிலான 4.8 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள சாலையை அழகுபடுத்தும் நோக்கில் 'கேட்வே ஆப் சென்னை' என்ற புதிய மெகா திட்டத்தை பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி செயல்படுத்தவுள்ளது. சென்னைக்கு வரும் சர்வதேச பயணிகளையும் முதலீட்டாளர்களையும் கவரும் வகையில் இந்தத் திட்டம் உள்கட்டமைப்பு மாற்றங்களைக் கொண்டு வரவுள்ளது.