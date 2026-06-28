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வெனிசுலாவில் மீண்டும் நிலநடுக்கம்... 1000 பேர் பலியானது போதாதா? அண்டை நாட்டுக்கு தப்பித்து ஓடும் மக்கள்...

venizula
Publish: Sun, 28 Jun 2026 (09:20 IST) Updated: Sun, 28 Jun 2026 (09:03 IST)
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வெனிசுலா நாட்டில் சமீபத்தில் அடுத்தடுத்து ஏற்பட்ட இரு சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கங்களின் சுவடு மறைவதற்குள், இன்று மீண்டும் ரிக்டர் அளவில் 5.6 ஆக பதிவான புதிய நிலநடுக்கம் ஒட்டுமொத்த பொதுமக்களையும் உச்சகட்ட அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இந்த தகவலை ஐரோப்பிய மத்திய தரைக்கடல் நில அதிர்வு மையம் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
 
ஏற்கனவே அங்கு நிகழ்ந்த நிலநடுக்க பேரழிவுகளால் சுமார் 70 லட்சம் மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்திருக்கலாம் என்ற அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல்கள் வெளியாகி வரும் சூழலில், இன்றைய நில அதிர்வு மக்களின் பயத்தை இரட்டிப்பாக்கியுள்ளது. 
 
தற்போதைய நிலநடுக்கத்தால் ஏற்பட்டுள்ள உயிர்ச்சேதம் மற்றும் சொத்து சேதங்கள் குறித்த முழுமையான விபரங்கள் இன்னும் வெளியாகவில்லை என்றாலும், மீட்புக் குழுவினர் அவசர கால நடவடிக்கைகளுக்காக தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
 
தொடர் இயற்கை சீற்றங்கள் மற்றும் கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக, தங்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வெனிசுலா மக்கள் பெருமளவில் நாட்டை விட்டு வெளியேறி அண்டை நாடுகளுக்கு குடிபெயர்ந்து வருவது சர்வதேச அளவில் பெரும் பரபரப்பையும் கவலையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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