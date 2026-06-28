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மது இல்லாத நகராட்சியாக மாறிய அரக்கோணம்... பல ஆண்டுகளுக்கு பின் பொதுமக்கள் நிம்மதி..
அரக்கோணம் நகராட்சியில் பொதுமக்கள் மற்றும் பெண்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை ஏற்று, நகரின் மையப்பகுதிகளில் செயல்பட்டு வந்த அனைத்து டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளும் தற்போது முழுமையாக மூடப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் அரக்கோணம் நகராட்சி, 'மது இல்லாத நகராட்சி' என்ற வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பெருமையைப் பெற்றுள்ளது.
கடந்த காலங்களில் அரக்கோணம் புதிய பேருந்து நிலையம், பஜார் தெரு மற்றும் பழனிப்பேட்டை ஆகிய மூன்று முக்கிய இடங்களில் மதுக்கடைகள் செயல்பட்டு வந்தன. இந்த கடைகளால் கடுமையான போக்குவரத்து நெருக்கடியும், பொதுமக்களுக்கும், குறிப்பாக பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் மற்றும் பெண்களுக்கும் பெரும் அச்சுறுத்தலும், இடையூறும் ஏற்பட்டு வந்தது. கடைகளை அகற்றக் கோரி கடந்த பல ஆண்டுகளாகப் பொதுமக்கள் தொடர்ந்து போராட்டங்களை நடத்தியும் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.
தமிழகத்தில் த.வெ.க அரசு பொறுப்பேற்ற சில நாட்களிலேயே, பேருந்து நிலையம் மற்றும் பஜார் தெருவில் இருந்த இரண்டு மதுக்கடைகள் உடனடியாக மூடப்பட்டன. இதனைத் தொடர்ந்து, எஞ்சியிருந்த பழனிப்பேட்டை மதுக்கடையும் தமிழக கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சரும், அரக்கோணம் எம்.எல்.ஏ-வுமான வ.காந்திராஜின் நேரடி தொடர் நடவடிக்கையினாலும், ரயில்வே நிர்வாகத்தின் முயற்சியினாலும் ஜூன் 26 முதல் நிரந்தரமாக மூடப்பட்டது.
பல தசாப்த கால மக்கள் போராட்டத்திற்குப் பிறகு, அரக்கோணத்தை மது இல்லாத நகராட்சியாக மாற்றியமைத்த த.வெ.க அரசுக்கும், அமைச்சர் வ.காந்திராஜுக்கும் அரக்கோணம் நகர மக்கள் தங்களது நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுகளையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்து மகிழ்கின்றனர்.
Edited by Siva
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தமிழக அரசின் டெல்லி சிறப்புப் பிரதிநிதி ஒன்று அதிகாரம் படைத்தது அல்ல: அமைச்சர் நிர்மல்குமார்
தமிழக அரசின் டெல்லி சிறப்புப் பிரதிநிதியாக கே. வெங்கட நாராயணா நியமிக்கப்பட்டிருப்பது குறித்து, தமிழக அமைச்சர் பி. நிர்மல் குமார் ஒரு முக்கியமான விளக்கத்தை அளித்துள்ளார். இந்த நியமனம் தொடர்பாக எழுந்துள்ள விமர்சனங்களுக்குப் பதிலளிக்கும் வகையில் பேசிய அமைச்சர், இந்தத் பதவி என்பது பெரிய கொள்கை முடிவுகளை எடுப்பதற்கோ அல்லது முக்கிய ஒப்புதல்களை வழங்குவதற்கோ ஆன ஒரு அதிகாரம் படைத்த பொறுப்பு அல்ல என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.