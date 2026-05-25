  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. jayakumar makes funny comment about chennai powercut
Written By
Last Modified: Monday, 25 May 2026 (14:31 IST)

மூஞ்ச பாத்து ஓட்டு போட்டிருந்தா தெரியும்?!.. தவெகவை கலாய்க்கும் ஜெயக்குமார்...

jayakumar
Publish: Mon, 25 May 2026 (14:31 IST) Updated: Mon, 25 May 2026 (14:33 IST)
google-news
தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. கட்சியின் தலைவர் விஜய் தமிழகத்தின் முதலமைச்சர் பதவியில் அமர்ந்திருக்கிறார். தவெகவில் முதலமைச்சர் உட்பட எம்.எல்.ஏக்கள், அமைச்சர்கள் ஆகியோர்களில் பெரும்பாலானவர் அரசியலுக்கு புதியவர்கள் என்பதால் என்பதாலும், ஆட்சிக்கு வந்து இரண்டு வாரமே ஆகிவிட்ட நிலையில் புதிய அரசு பல பிரச்சனைகளும் சமாளிக்க முடியாமல் திணறுகிறது.

கோவை சூழலில் சிறுமி பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டது உள்ளிட்ட பல குற்றங்கள் கடந்து சில நாட்களாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. ஒருபக்கம் சென்னையில் இரவு நேரங்களில் பல பகுதிகளிலும் பல மணி நேரங்கள் மின்வெட்டு நிகழ்கிறது. இதனால் பொதுமக்கள் சாலைக்கு வந்து போராட்டம் நடத்தும் நிலை ஏற்பட்டது. சிலர் அப்பகுதி எம்.எல்.ஏக்களின் வீடுகளுக்கு சென்று இதுபற்றி முறையிட்டனர்.

இதுபற்றி கருத்து தெரிவித்த மின்சார துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர் நிர்மல் குமார் ‘மின்சாரத் துறையில் சில கருப்பு ஆடுகள்  இருக்கின்றன. அவர்களால்தான் இந்த பிரச்சனை வருகிறது’ எனக் கூறியிருந்தார். இந்நிலையில், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக நக்கலடிப்பது போல ஒரு பதிவை தனது எக்ஸ தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

தொடர் மின்வெட்டுன்னு ஒரு கூட்டம் கிளம்பி எம்எல்ஏ வீட்டுக்கு போய் சவுண்ட கொடுத்துருக்காங்க.. அப்புறம் ஒருத்தர் வெளியே வந்து எம்எல்ஏ ஊர்ல இல்லைன்னதும் கலைஞ்சு போயிட்டாங்க...

வெளிய வந்து சொல்லிட்டு போனவர்தான் எம்எல்ஏன்னு யாருக்கும் தெரியல!..

மூஞ்ச பாத்து ஓட்டு போட்டுருந்தா தெரிஞ்சுருக்கும் பாவம்’ என கலாய்த்திருக்கிறார்.

தமிழ்நாடு ஃபுல்லா டாஸ்மாக் கடையை திறக்கமாட்டோம்!.. ஊழியர்கள் போராட்டம்!..

தமிழ்நாடு ஃபுல்லா டாஸ்மாக் கடையை திறக்கமாட்டோம்!.. ஊழியர்கள் போராட்டம்!..தமிழகத்தில் தவெக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்றதும் பெண்கள் பாதுகாப்புக்காக சிங்கப்பெண், போதை பொருள் தடுப்பு பிரிவு மற்றும் டாஸ்மாக் கடைகள் தொடர்பான முறைகேடுகளை விசாரிப்பது என அதிரடி காட்டத் தொடங்கினார்.

3 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா .. 4 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தலா?

3 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா .. 4 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தலா?தமிழக அரசியல் களத்தில் யாரும் எதிர்பாராத ஒரு அதிரடி திருப்பமாக, அதிமுகவை சேர்ந்த 3 முக்கிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களது பதவிகளை திடீரென ராஜினாமா செய்துள்ளனர். இந்த செய்தி அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வாக்குச்சீட்டு முறையில் தேர்தலை நடத்த தடை விதிக்க முடியாது. சுப்ரீம் கோர்ட் அதிரடி அனுமதி..!

வாக்குச்சீட்டு முறையில் தேர்தலை நடத்த தடை விதிக்க முடியாது. சுப்ரீம் கோர்ட் அதிரடி அனுமதி..!பஞ்சாப் மாநிலத்தில் நாளை நகராட்சி அமைப்புகளுக்கான உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் இந்த தேர்தலில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களுக்கு பதிலாக வாக்குச்சீட்டு முறையை பயன்படுத்த பஞ்சாப் மாநில தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்தது. இந்த முடிவை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் அவசர மனு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

பொது இடங்களில் தொழுகை, குர்பானிக்கு தடை: உபி முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் அதிரடி உத்தரவு!

பொது இடங்களில் தொழுகை, குர்பானிக்கு தடை: உபி முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் அதிரடி உத்தரவு!வரும் மே 28-ஆம் தேதி பக்ரீத் பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், உத்தர பிரதேசத்தில் மாநில முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் காவல்துறை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு பல கடுமையான உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளார். சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிக்கவும், பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுவதைத் தவிர்க்கவும் இந்த 10 முக்கிய வழிகாட்டுதல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

மூஞ்ச பாத்து ஓட்டு போட்டிருந்தா தெரியும்?!.. தவெகவை கலாய்க்கும் ஜெயக்குமார்...

மூஞ்ச பாத்து ஓட்டு போட்டிருந்தா தெரியும்?!.. தவெகவை கலாய்க்கும் ஜெயக்குமார்...தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. கட்சியின் தலைவர் விஜய் தமிழகத்தின் முதலமைச்சர் பதவியில் அமர்ந்திருக்கிறார்.