தொடர்புடைய செய்திகள்
- தவெக ஆட்சி நீடிக்க ஸ்டாலின் சாமி வேண்டிக்கொள்ள வேண்டும்: அமைச்சர் அருண் ராஜ் அதிரடி!
- குற்றம் சொல்றது ஈசின்னு இப்ப தெரியுதா?!.. விஜயை சீண்டும் ஜேம்ஸ் வசந்தன்..
- விஜயை பத்தி யாருக்கும் தெரியாது!.. நானும் வெயிட் பண்றேன்!.. அர்ஜூன் பேட்டி..
- ராஜ்ய சபாவுக்கு செல்லும் முதல் தவெக எம்பி யார்? போட்டியில் 5 பிரமுகர்கள்..!
- முதன் முறையா இப்படி ஒரு தலைவரை பார்க்கிறேன்!.. விஜயை புகழ்ந்து தள்ளிய சுகாசினி!...
தவெக இன்னும் வெற்றி கொண்டாட்டத்தை முடிக்கவில்லையா? மதுரை சிறுவன் கொலைக்கு அண்ணாமலை கண்டனம்..!
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அருகே 17 வயது சிறுவன் குபேந்திரன் 5 பேர் கொண்ட கும்பலால் கொடூரமான முறையில் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தமிழகத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இச்சம்பவம் தொடர்பாகப் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் புதிய தமிழக வெற்றிக் கழக அரசைக் கடுமையாக விமர்சித்து பதிவிட்டுள்ளார்.
அண்ணாமலை தனது பதிவில், "இந்த வீடியோவில் நீங்கள் காண்பது, மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அருகே ஐந்து பேர் கொண்ட கும்பலால் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட ஒரு சிறுவனின் இரத்த கறைகள். தமிழகத்தில் போதைப்பொருள் கடத்துபவர்கள், பாலியல் குற்றவாளிகள் மற்றும் கொலைகாரர்களுக்குத் தங்கு தடையற்ற சுதந்திரம் கிடைத்துள்ளது. மாநில காவல்துறை கடந்த கால நிகழ்வுகளில் இருந்து எந்தப் பாடமும் கற்று கொண்டதாகத்தெரியவில்லை" என்று சாடியுள்ளார்.
மேலும், "புதிதாகப் பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக அரசு இன்னும் தனது தேர்தல் வெற்றி கொண்டாட்ட மனநிலையிலிருந்து வெளிவரவில்லை. தரைமட்டத்தில் நிலவும் இத்தகைய மோசமான எதார்த்த சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்ள அந்த அரசு தவறிவிட்டது" என்றும் அண்ணாமலை குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
ஆன்மீகத் தலத்தில் நடந்த இந்தக் கொலையும், அதைத் தொடர்ந்த அரசியல் விமர்சனங்களும் தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு குறித்த விவாதத்தைப் பெரிய அளவில் கிளப்பியுள்ளன.
Edited by Siva
தமிழ்நாடு ஃபுல்லா டாஸ்மாக் கடையை திறக்கமாட்டோம்!.. ஊழியர்கள் போராட்டம்!..
3 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா .. 4 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தலா?
வாக்குச்சீட்டு முறையில் தேர்தலை நடத்த தடை விதிக்க முடியாது. சுப்ரீம் கோர்ட் அதிரடி அனுமதி..!
பஞ்சாப் மாநிலத்தில் நாளை நகராட்சி அமைப்புகளுக்கான உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் இந்த தேர்தலில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களுக்கு பதிலாக வாக்குச்சீட்டு முறையை பயன்படுத்த பஞ்சாப் மாநில தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்தது. இந்த முடிவை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் அவசர மனு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
பொது இடங்களில் தொழுகை, குர்பானிக்கு தடை: உபி முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் அதிரடி உத்தரவு!
வரும் மே 28-ஆம் தேதி பக்ரீத் பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், உத்தர பிரதேசத்தில் மாநில முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் காவல்துறை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு பல கடுமையான உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளார். சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிக்கவும், பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுவதைத் தவிர்க்கவும் இந்த 10 முக்கிய வழிகாட்டுதல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.