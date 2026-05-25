  Annamalai Slams New TVK Govt Over Brutal Murder of Boy Near Madurai Meenakshi Amman Temple
Last Updated : Monday, 25 May 2026 (10:28 IST)

தவெக இன்னும் வெற்றி கொண்டாட்டத்தை முடிக்கவில்லையா? மதுரை சிறுவன் கொலைக்கு அண்ணாமலை கண்டனம்..!

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அருகே 17 வயது சிறுவன் குபேந்திரன் 5 பேர் கொண்ட கும்பலால் கொடூரமான முறையில் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தமிழகத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இச்சம்பவம் தொடர்பாகப் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் புதிய தமிழக வெற்றிக் கழக அரசைக் கடுமையாக விமர்சித்து பதிவிட்டுள்ளார்.
 
அண்ணாமலை தனது பதிவில், "இந்த வீடியோவில் நீங்கள் காண்பது, மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அருகே ஐந்து பேர் கொண்ட கும்பலால் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட ஒரு சிறுவனின் இரத்த கறைகள். தமிழகத்தில் போதைப்பொருள் கடத்துபவர்கள், பாலியல் குற்றவாளிகள் மற்றும் கொலைகாரர்களுக்குத் தங்கு தடையற்ற சுதந்திரம் கிடைத்துள்ளது. மாநில காவல்துறை கடந்த கால நிகழ்வுகளில் இருந்து எந்தப் பாடமும் கற்று கொண்டதாகத்தெரியவில்லை" என்று சாடியுள்ளார்.
 
மேலும், "புதிதாகப் பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக அரசு இன்னும் தனது தேர்தல் வெற்றி கொண்டாட்ட மனநிலையிலிருந்து வெளிவரவில்லை. தரைமட்டத்தில் நிலவும் இத்தகைய மோசமான எதார்த்த சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்ள அந்த அரசு தவறிவிட்டது" என்றும் அண்ணாமலை குற்றம் சாட்டியுள்ளார். 
 
ஆன்மீகத் தலத்தில் நடந்த இந்தக் கொலையும், அதைத் தொடர்ந்த அரசியல் விமர்சனங்களும் தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு குறித்த விவாதத்தைப் பெரிய அளவில் கிளப்பியுள்ளன.
 
