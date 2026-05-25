  1. செய்திகள்
  4. TVK Govt Will Sweep 234 Seats If Elections Triggered: Minister Arun Raj KG Slams Stalin's Remarks
Last Updated : Monday, 25 May 2026 (08:39 IST)

தவெக ஆட்சி நீடிக்க ஸ்டாலின் சாமி வேண்டிக்கொள்ள வேண்டும்: அமைச்சர் அருண் ராஜ் அதிரடி!

தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு பெரும்பான்மை பலம் இல்லை என்றும், எந்த கணத்திலும் தவெக அரசு கவிழ்ந்துவிடக் கூடும் என்றும் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் விமர்சித்து வருகிறார். இதற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ள அமைச்சர் அருண் ராஜ்  "ஸ்டாலின் அவர்களே, எப்படியாவது இந்த அரசு ஐந்து ஆண்டுகள் முழுமையாக தொடர வேண்டும் என்று நீங்கள்தான் இறைவனை வேண்டிக்கொள்ள வேண்டும்" என்று சாடியுள்ளார்.
 
தப்பித்தவறி தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி கவிழ்ந்து மீண்டும் தேர்தல் களம் உருவானால், தவெக 200 இடங்களில் மட்டுமல்ல, தமிழகத்தின் ஒட்டுமொத்த 234 தொகுதிகளிலும் இமாலய வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடிக்கும். நீங்கள் தொடர்ந்து இப்படித் தரம் தாழ்ந்து விமர்சித்துக் கொண்டே இருங்கள், மக்கள் எல்லாவற்றையும் கவனித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். உங்களை மீண்டும் மீண்டும் நிராகரிக்க அவர்கள் தயாராகிவிட்டார்கள்.
 
தற்போது காங்கிரஸ் தங்களுக்குத் துரோகம் இழைத்துவிட்டதாக திமுகவினர் புலம்புகிறார்கள். ஆனால், கடந்த 2006 முதல் 2011 வரையிலான காலகட்டத்தில், இதே காங்கிரஸ் கட்சியின் தயவிலும் ஆதரவிலும்தான் திமுக மைனாரிட்டி ஆட்சியை நடத்தியது என்பதை அவர்கள் மறந்துவிட கூடாது.
 
உதயநிதி ஸ்டாலின் திமுகவின் தலைவராகவோ அல்லது எதிர்க்கட்சித் தலைவராகவோ நீடிக்கும் வரை தவெகவிற்கு எந்தக் கவலையும் இல்லை. ஏனெனில், அவர் தலைமையில் இருக்கும் திமுகவிற்கு வாக்களிக்க மக்கள் ஒருபோதும் முன்வர மாட்டார்கள்.
 
