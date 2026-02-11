புதன், 11 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: புதன், 11 பிப்ரவரி 2026 (11:27 IST)

ஆட்சியில் பங்கு தமிழ்நாட்டுக்கு செட் ஆகாது!. காங்கிரஸுக்கு ஸ்டாலின் பதிலடி!..

stalin rahul
கடந்த பல வருடங்களாகவே காங்கிரஸ் கட்சி திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தமிழகத்தில் தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது. அதேநேரம் காங்கிரஸுக்கு ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் காங்கிரசுக்கு திமுக கொடுப்பதில்லை. ஆனால் தற்போது எங்களுக்கும் ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுக்க வேண்டும் என்கிற குரல் காங்கிரஸில் எழுந்திருக்கிறது. காங்கிரஸ் வியூக வகுப்பாளர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, மாணிக் தாகூர் எம்பி உள்ளிட்ட பலரும் இந்த கருத்தை வலியுறுத்தி வருகிறார்கள்.

ஒருபக்கம் காங்கிரஸுடன் தொகுதி பங்கீடு குறித்து பேசுவதற்கு கூட இதுவரை திமுக குழுவை அமைக்கவில்லை. அதற்கு முக்கிய காரணம் தவெகவுடன் கூட்டி அமைக்க வேண்டும் என காங்கிரஸில் ஒரு சிலர் கருதுகிறார்கள். எனவே ராகுல் காந்தி என்ன முடிவெடுக்க போகிறார் என்பது தெரியவில்லை..

இது திமுக தலைவர் ஸ்டாலினுக்கு அதிருப்தியை கொடுத்திருப்பதாக தெரிகிறது. இந்நிலையில் இந்தியா டுடே கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்ட முதல்வர் முக ஸ்டாலின் ‘ஆட்சியில் பங்கு தமிழ்நாட்டுக்கு ஒத்து வராது’ என கூறி சொல்லியிருக்கிறார். மேலும் காங்கிரஸ் கூட்டணியில் பிரச்சனை என ஊடகங்கள் பொய்யான தகவல்களை பரப்புகிறார்கள்.. அது உண்மையில்லை.

காங்கிரஸுடனான கூட்டணி தொடரும்.. எங்களுக்குள் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்றும் அவர் கூறியிருக்கிறார். இதன் மூலம் காங்கிரஸின் ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு என்கிற கோரிக்கைக்கு முக ஸ்டாலின் முற்றுப்புள்ளி வைத்து விட்டது குறிப்பிடத்தக்கது..

AI-க்கு செக்... ஒன்றிய அரசு போட்ட முக்கிய உத்தரவு!...

AI-க்கு செக்... ஒன்றிய அரசு போட்ட முக்கிய உத்தரவு!...சமீப காலமாகவே சமூக வலைதளங்களில் AI புகைப்படங்கள் வீடியோக்கள் அதிகமாக கண்களில் படுகிறது.

வலிமையான கூட்டணியுடன் அதிமுக, திமுக.. தனித்து போட்டியிடும் தவெக.. யாருக்கு வெற்றி?

வலிமையான கூட்டணியுடன் அதிமுக, திமுக.. தனித்து போட்டியிடும் தவெக.. யாருக்கு வெற்றி?தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு அரசியல் களம் அனல் பறக்க தொடங்கியுள்ளது. ஒருபுறம் ஆளும் திமுக, காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட்கள் என தனது வெற்றி கூட்டணியை அப்படியே தக்கவைத்துக்கொண்டு, "200 தொகுதிகள்" என்ற இலக்கை நோக்கி நகர்கிறது. மறுபுறம், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் பாஜக, பாமக, அமமுக போன்ற கட்சிகளுடன் ஒரு பலமான கூட்டணியை அமைத்து, இழந்த ஆட்சியை பிடிக்க தீவிரமாக உள்ளது.

பிப்ரவரி 22 முதல் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை: திமுக அதிரடி அறிவிப்பு!

பிப்ரவரி 22 முதல் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை: திமுக அதிரடி அறிவிப்பு!தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு அரசியல் களம் அனல் பறக்க தொடங்கியுள்ளது. ஆளுங்கட்சியான திமுக, தனது கூட்டணி கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீடு குறித்த அதிகாரப்பூர்வ பேச்சுவார்த்தையை வரும் பிப்ரவரி 22-ஆம் தேதி முதல் தொடங்க உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.

ரவுடிகளை அனுப்பி தவெகவினரை தாக்குகிறார் சேகர் பாபு!.. நிர்மல்குமார் பேட்டி!...

ரவுடிகளை அனுப்பி தவெகவினரை தாக்குகிறார் சேகர் பாபு!.. நிர்மல்குமார் பேட்டி!...தேர்தல் நெருங்கிவிட்ட நிலையில் அனைத்து கட்சிகளுமே தேர்தல் பணிகளில் வேகம் காட்ட துவங்கியிருக்கிறது.

நேற்று மருத்துவமனையில் அட்மிட் ஆன துரைமுருகன் எப்படி இருக்கிறார்? அப்போலோ மருத்துவமனை அறிக்கை..

நேற்று மருத்துவமனையில் அட்மிட் ஆன துரைமுருகன் எப்படி இருக்கிறார்? அப்போலோ மருத்துவமனை அறிக்கை..தமிழக நீர்வளத்துறை அமைச்சரும், திமுக பொதுச்செயலாளருமான துரைமுருகன் அவர்கள், சென்னை கிரீம்ஸ் சாலையில் உள்ள அப்போலோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு ஏற்பட்ட திடீர் கால் வலி குறித்து மருத்துவ பரிசோதனைகள் செய்ய வேண்டியிருந்ததால், அவர் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டதாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com