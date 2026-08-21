பள்ளியை ஆய்வு செய்ய வந்த காக்ரோச் ஜனதா கட்சியினர்.. அடித்து துரத்திய பொதுமக்கள்.. ஜெய்ப்பூரில் பரபரப்பு..
ஜெய்ப்பூர் மாவட்டம் பாக்ரு பகுதியில் உள்ள அரசுப்பள்ளி ஒன்றில் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை ஆய்வு செய்ய சென்ற ‘காக்ரோச் ஜனதா கட்சி’ நிர்வாகிகளுக்கும் கிராம மக்களுக்கும் இடையே திடீர் மோதல் வெடித்தது.
இப்பள்ளியில் பழுதடைந்த சூழல் நிலவுவதை சுட்டிக்காட்ட சென்றபோது, உள்ளூர் மக்களுடன் கடுமையான வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு மோதலாக மாறியது. இந்த சம்பவத்தின்போது கார்களின் மீது கற்கள் வீசப்பட்டதாகவும், தாக்குதலில் ஈடுபட்டவர்கள் ஆளுங்கட்சியான பாஜகவை சேர்ந்தவர்கள் என்றும் சி.ஜே.பி தரப்பில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையில், இந்த விவகாரத்தை அரசியல் படுத்த வேண்டாம் என்று கிராம மக்கள் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளனர். சி.ஜே.பி கட்சியினர் தங்களின் முழக்கங்களால் தேவையின்றி பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியதாகவும், பள்ளியை சீரமைக்க ஏற்கனவே அரசாங்கம் நிதி ஒதுக்கியுள்ளதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
இந்த மோதல் தொடர்பான வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva