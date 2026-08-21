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  4. Man Arrested in Mumbai for Raping Air Hostess in Transgender Disguise
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Friday, 21 August 2026 (13:49 IST)

பெண் விமானி பாலியல் வன்கொடுமை.. பரிகாரம் செய்ய வேண்டும் என்று நுழைந்தவர் திருநங்கையா?

Mumbai Crime
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (13:49 IST)
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மும்பை பவாய் பகுதியில் திருநங்கையை போல மாறுவேடமிட்டு, பெண் விமானியின் வீட்டிற்குள் நுழைந்து அவரை பாலியல் வன்கொடுமை செய்துவிட்டு தப்பியோடிய நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். 
 
அனில் ஷிண்டே என்ற அந்த நபர், கடந்த ஆகஸ்ட் 19 அன்று பூசாரியை போலவும் திருநங்கையை போலவும் சேலை அணிந்து கொண்டு குடியிருப்பு பகுதிக்குள் நுழைந்துள்ளார். காவலாளியின் நம்பிக்கையை பெற்று அப்பெண்ணின் வீட்டிற்கு சென்ற அவர், மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுவரும் அவரது கணவரை குணப்படுத்த சடங்கு செய்ய வேண்டும் என்று கூறி உள்ளே சென்றுள்ளார்.
 
வீட்டிற்குள் சென்றதும் அப்பெண்ணை மிரட்டி பாலியல் வன்கொடுமை செய்த நபர், அவரிடமிருந்து 2,000 ரூபாயை திருடிக்கொண்டு தப்பியோடினார். பாதிக்கப்பட்ட பெண் உடனடியாக புகார் அளித்ததை தொடர்ந்து, காவல்துறையினர் அப்பகுதியில் இருந்த சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனர். 
 
சேலை அணிந்தபடி ஆட்டோவில் தப்பியோடிய நபரின் வாகன எண்களை வைத்து, தானே மாவட்டம் கல்வா பகுதியில் பதுங்கியிருந்த அனில் ஷிண்டேவை காவல்துறையினர் அதிரடியாக கைது செய்தனர். ஆரம்பக்கட்ட விசாரணையில் இவரின் குடும்பத்தினரும் இதுபோன்ற மோசடிகளில் ஈடுபட்டுள்ளது தெரியவந்துள்ளது.


Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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