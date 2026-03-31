செவ்வாய், 31 மார்ச் 2026
Written By BALA
Last Modified: செவ்வாய், 31 மார்ச் 2026 (15:04 IST)

ஜெயலலிதாவின் வீட்டுக்கு சீல்!.. மாநகராட்சி அதிரடி நடவடிக்கை..

திரைப்பட நடிகையாக இருந்து தமிழக முதலமைச்சராக மாறியவர் ஜெயலலிதா. எம்ஜிஆர் அதிமுகவை துவங்கிய பின் அந்த கட்சியில் தன்னை ஜெயலலிதா இணைத்துக் கொண்டார். எம்ஜிஆரின் மறைவுக்கு பின் அதிமுகவை தனது கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவந்து திமுகவுக்கு எதிராக அரசியல் செய்தார்.

தமிழ்நாட்டில் பெண்களின் வாக்குகளை அறுவடை செய்து பலமுறை வெற்றி பெற்று தமிழக முதல்வராக இருந்திருக்கிறார். பெண்களுக்கு பல நல்ல திட்டங்களை இவர் அறிவித்திருக்கிறார்.
ஆளுமை நிறைந்த ஒரு அரசியல் தலைவராக பார்க்கப்பட்டவர்.

உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த ஜெயலலிதா 2016ஆம் வருடம் டிசம்பர் 5ஆம் தேதி மரணமடைந்தார். கடைசி வரை சென்னை போயஸ்கார்டனில் உள்ள வேதா இல்லத்தில் வசித்து வந்தார்.ஜெயலலிதாவுக்கு ஹைதராபாத் ஸ்ரீநகர் காலணியில் நான்கு மாடிகளுடன் ஒரு வீடு உள்ளது. அந்த வீட்டில் இப்போது யாரும் வசிக்கவில்லை..

இந்நிலையில், கடந்த 2017ம் ஆண்டு முதல் அந்த வீட்டுக்கு வரி கட்டவில்லை எனக்கூறி ஹைதராபாத் மாநகராட்சி நிர்வாகம் சீல் வைத்திருக்கிறது. ரூ.82 லட்சம் வரி செலுத்த வேண்டும் என ஜெயலலிதாவின் உறவினருக்கு பலமுறை நோட்டீஸ் அனுப்பியும் அவர்கள் எந்த பதிலும் கொடுக்காததால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.. தமிழகத்தில் ‘அம்மா. அம்மா’ என வாய்க்கு வாய் சொல்லி அவரை வைத்து அரசியல் செய்யும் யாரும் இந்த பணத்தை கட்சி சார்பாக கூட கட்டவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மலப்புரம் மாவட்டம் பரப்பனங்காடியை சேர்ந்த 51 வயதான சூப்பர் மார்க்கெட் தொழிலாளி பத்மநாபன், கேரள மாநில அரசின் கோடைகால பம்பர் லாட்டரியில் 10 கோடி ரூபாய் முதல் பரிசை வென்று ஒரே இரவில் கோடீஸ்வரராகியுள்ளார்.

ஈரான் மீதான ராணுவ நடவடிக்கை ஒரு முக்கியமான கட்டத்தை எட்டியுள்ளதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்தியாவின் நேரடி வரி விதிப்பு முறையில் ஒரு புதிய சகாப்தம் தொடங்குகிறது. சுமார் 60 ஆண்டுகளாக நடைமுறையில் இருந்த 1961-ம் ஆண்டு வருமான வரி சட்டத்திற்கு பதிலாக, 'வருமான வரிச் சட்டம் 2025' நாளை முதல் அதாவது ஏப்ரல் 1, முதல் அமலுக்கு வருகிறது. இந்த மாற்றம் வரி விகிதங்களை மாற்றவில்லை என்றாலும், வரி செலுத்தும் நடைமுறைகளை எளிமையாக்குவதையும் டிஜிட்டல் மயமாக்குவதையும் நோக்கமாக கொண்டுள்ளது.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் வேலூர் தொகுதியில் தவெக மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர்களின் வேட்புமனு தாக்கலால் சூடுபிடித்துள்ளது.

அசாம் மாநில சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு பாரதிய ஜனதா கட்சி தனது தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. இதில் 'பொது சிவில் சட்டம்' அமல்படுத்தப்படும் மற்றும் 'லவ் ஜிஹாத்'துக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என அதிரடி வாக்குறுதிகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆறாவது அட்டவணையின் கீழ் வரும் பழங்குடியின பகுதிகளுக்கு மட்டும் இதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும் என்று முதல்வர் ஹிமந்த பிஸ்வா சர்மா தெரிவித்தார்.

