புதன், 18 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 18 மார்ச் 2026 (15:13 IST)

திமுக கூட்டணியில் யாருக்கு எவ்வளவு சீட்?!.. வாங்க பார்ப்போம்!...

2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்தது. எனவே முக ஸ்டாலின் முதல்வர் பதவியில் அமர்ந்தார். கடந்த 5 வருடங்களில் எந்த சிக்கலும் இல்லாமல் ஆட்சியை நடத்தி முடித்து விட்டார். தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23ம் தேதி நடக்கவிருக்கிறது. இந்த தேர்தலில் யார் வெற்றி பெறுவார் என்கிற எதிர்பார்ப்பு மக்களிடம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்த தேர்தலை பொறுத்தவரை திமுக கூட்டணி, அதிமுக கூட்டணி, நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் விஜயின் தவெக என நான்கு முனை போட்டி நிலவுகிறது..

விஜய் 15 சதவீதத்திற்கும் மேல் வாக்குகளை வாங்குவார் என கருத்துக்கணிப்புகள் சொல்வதால் இந்த முறை வழக்கத்துக்கு மாறாக நிறைய கட்சிகளை தங்களின் கூட்டணியில் சேர்த்திருக்கிறது திமுக. அதிமுக ஆட்சீயில் மூன்று முறை முதலமைச்சராக இருந்த ஓ. பன்னீர்செல்வத்தை கூட திமுகவில் இணைத்திருக்கிறார்கள். அதேபோல் முதல் முறையாக தேமுதிகவும் திமுக கூட்டணியில் இணைந்திருக்கிறது. இதற்காக அந்த கட்சிக்கு ஒரு ராஜ்யசபா சீட்டும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது..

திமுக தனது கூட்டணி கட்சிகளுக்கான தொகுதி பங்கீடு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தையை பல நாட்களாகவே நடத்தி வருகிறது. இதுவரை காங்கிஸ் -  28. சி.பி.ஐ-  5, மதிமுக - 4, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி - 2, கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி - 2, ம.ம.க -2 என தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

மேலும், தேமுதிகவுக்கு ஏழு சீட்டு வரை கொடுப்பதாக திமுக சொல்லி வருகிறதாம். ஆனால் அதேபோல் விடுதலை சிறுத்தைக்கு ஆறுக்கும் குறைவான தொகுதிகளை கொடுக்க திமுக முடிவெடுத்திருக்கிறது. ஆனால் இந்த இரண்டையும் அந்த கட்சிகள் ஏற்கவில்லை. எனவே தொடர்ந்து பேச்சு வார்த்தை நடந்து வருவதாக சொல்லப்படுகிறது..

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com