புதன், 18 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 18 மார்ச் 2026 (14:41 IST)

உங்களுக்கு இவ்ளோதான் சீட்!... முக ஸ்டாலின் கறார்!.. தேமுதிக அப்செட்!....

நடிகர் விஜயகாந்த் அரசியல் கட்சியை துவங்கிய போது முதல் இரண்டு தேர்தலிலும் தனித்து தேர்தலை சந்தித்தார். மூன்றாவது தேர்தலில் அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்தார்.. அந்த தேர்தலில் விஜயகாந்த் 29 தொகுதிகளில் வென்றார். தேமுதிகவை விட குறைவாக தொகுதியில் திமுக வென்றது. அதனால், விஜயகாந்துக்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பதவி கிடைத்தது. ஆனாலும், அதிமுக எம்எல்ஏக்களோடு சண்டை போட்டுசட்டசபையில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார்..

ஒரு கட்டத்தில் அவரின் உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டதால் அரசியலில் இருந்து ஒதுங்கியிருந்தார்.. எனவே தேமுதிகவின் வாக்கு வங்கி சரிந்து போனது. தற்போது தேமுதிகவின் வாக்கு வங்கி இரண்டு சதவீதத்திற்கும் கீழே போய்விட்டது. இந்நிலையில்தான், வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது தேமுதிக. தங்களுக்கு ஒரு ராஜ்யசபா சீட் கொடுக்க வேண்டும் என பிரேமலதா கேட்டார். அவர் கேட்டபடி அவரின் சகோதரர் சுதீஷுக்கு திமுக ராஜ்ய சபா சீட்டும் கொடுத்துவிட்டது..

தற்போது தொகுதி பங்கீடு நடைபெற்று வரும் நிலையில், 10 தொகுதிகள் வரை தேமுதிக கேட்கிறாராம். ஆனால் திமுக கூட்டணியில் பல புதிய கட்சிகள் இணைந்திருப்பதால் 10 தொகுதிகளை கொடுக்க முடியாது.. 7 தொகுதிகள் கொடுக்குறோம் என சொல்கிறதாம் திமுக. இதனால் பிரேமலதா அப்செட்டில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது..

ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் பலாமு மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு தனியார் கிளினிக்கில் பல் பிடுங்கப்பட்ட பெண் ஒருவர் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பிரபல பாலிவுட் நடிகை சாரா அலிகான், கேதார்நாத் மற்றும் பத்ரிநாத் கோவில்களில் தொடர்ந்து வழிபாடு செய்ய இனி பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இதுவரை எந்த அரசியல் கட்சியுடனும் கூட்டணி அமைக்கவில்லை

ஒரு திரைப்படத்தில் வடிவேல் காமெடி ஒன்று வரும்.

நாட்டை விட்டு வெளியே போங்க.. இலவச விமான டிக்கெட்.. கையில் ரூ.2.15 லட்சம் தருகிறேன்: டிரம்ப் அறிவிப்பு..!

அமெரிக்காவில் சட்டவிரோதமாக வசிக்கும் இந்தியர்கள் உள்ளிட்ட புலம்பெயர்ந்தோர், தாமாக முன்வந்து தங்கள் நாடுகளுக்கு திரும்ப ஊக்குவிக்கும் வகையில் 'புராஜெக்ட் ஹோம்மிங்' என்ற புதிய திட்டத்தை அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் நிர்வாகம் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ், சொந்த ஊர் திரும்பும் புலம்பெயர்ந்தோருக்கு இலவச விமான டிக்கெட் வழங்கப்படுவதோடு, கூடுதலாக சுமார் ரூ.2.15 லட்சம் ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com