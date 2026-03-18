புதன், 18 மார்ச் 2026
  த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 18 மார்ச் 2026 (09:42 IST)

திமுக கூட்டணியில் திடீர் சிக்கல்.. ஆறு தொகுதியால் கூட்டணி உடையுமா?

புதுச்சேரியில் ஆறு தொகுதிகளால் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இழுபறி ஏற்பட்டு இருப்பதாகவும் இதனால் கூட்டணி உடைய வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் கூறப்படுவது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
 
புதுச்சேரியில் உள்ள ராஜ்பவன், நெல்லித்தோப்பு, மண்ணாடிபட்டு, திருபுவனை, மங்கலம், கதிர்காமம் ஆகிய ஆறு தொகுதிகளில் போட்டியிட காங்கிரஸ் மற்றும் திமுக இருக்க கட்சிகளுமே ஆர்வம் காட்டி வருகின்றன.
 
இதனால் புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் -  திமுக தொகுதி பங்கேட்டை இறுதி செய்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
 
ஏற்கனவே என்.டி.ஏ கூட்டணியில் இருந்து அன்புமணி விலக போவதாகவும் தனித்து போட்டியிட போவதாகவும் கூறியுள்ள நிலையில் திமுக கூட்டணியிலும் தொகுதிகள் தொடர்பாக சிக்கல் ஏறி விட்டிருப்பது புதுச்சேரி அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் கட்சி 20 தொகுதிகளிலும் திமுக 15 தொகுதிகளிலும் தனித்தனியாக போட்டியிட உள்ளதாகவும் இதனால் கூட்டணி உடையும் என்றும் கூறப்படுவது அம்மாநில அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
 
Edited by Siva

