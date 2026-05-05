செவ்வாய், 5 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By
Last Modified: செவ்வாய், 5 மே 2026 (11:28 IST)

4 தொகுதிகளில் என்.டி.ஏ கூட்டணியை தோற்கடித்த சசிகலா!.. மாஸ் காட்டிய தென்னந்தோப்பு சின்னம்!..

sasikala
மறைந்த தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்கு நெருக்கமான தோழியாக இருந்தவர் சசிகலா. ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்குப்பின் அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளராகவும், முதலமைச்சர் வேட்பாளராகவும் நியமிக்கப்பட்டவர். ஆனால் சொத்துக்கு வழக்கில் சிறைக்கு செல்லநேரிட்டதால் எடப்பாடி பழனிச்சாமியை முதல்வராக்கிவிட்டு சிறைக்கு சென்றார். ஆனால் அவர் சிறையில் இருந்த போது அதிமுகவை தனது கட்டுப்பாட்டில் எடுத்தார் பழனிச்சாமி..

அதோடு சசிகலா, டிடிவி தினகரன் போன்றவர்கள் கட்சிக்குள் வராமலும் பார்த்துக் கொண்டார் பழனிச்சாமி. இதனால் கோபப்பட்ட சசிகலா அனைத்திந்திய புரட்சித்தலைவர் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி பாமக நிறுவனர் மருத்துவர் ராமதாஸோடு கூட்டணி அமைத்து 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை சந்தித்தார்..

சசிகலாவின் கட்சிக்கு தேர்தல் ஆணையம் தென்னந்தோப்பு சின்னத்தை ஒதுக்கியிருந்தது. 65க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் இந்த கட்சி போட்டியிட்டதாக சொல்லப்பட்டது. தேர்தலின் முடிவில் முதுகுளத்தூர், உசிலம்பட்டி, சாத்தூர், தென்காசி ஆகிய நான்கு தொகுதிகளிலும் அதிமுக கூட்டணி வேட்பாளர்களை தோற்கடித்து அஇபுதமமுக கட்சி வெற்றி பெற்றது.

என்னை ஆட்சி அமைக்க அழைக்க வேண்டும்: சென்னை வந்த ஆளுனருக்கு விஜய் கடிதம்,..

என்னை ஆட்சி அமைக்க அழைக்க வேண்டும்: சென்னை வந்த ஆளுனருக்கு விஜய் கடிதம்,..தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி வரும் நிலையில், மாநிலத்தின் அரசியல் களம் இன்று மிக முக்கியமான நகர்வுகளை கண்டுள்ளது.

234 தொகுதியிலும் தோல்வி.. காரைக்குடியில் சீமானுக்கு 4வது இடம்.. இனிமேலும் கட்சி நடத்தனுமா?

234 தொகுதியிலும் தோல்வி.. காரைக்குடியில் சீமானுக்கு 4வது இடம்.. இனிமேலும் கட்சி நடத்தனுமா?2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் சீமான் தலைமையிலான நாம் தமிழர் கட்சிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளன. கடந்த 15 ஆண்டு கால அரசியல் பயணத்தில் ஒரு நிலையான வாக்குவங்கியை தக்கவைத்திருந்த அக்கட்சி, இத்தேர்தலில் முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில் பெரும் வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளது.

சபாநாயகர் கையில் தான் இருக்கிறது எல்லாம்? சபாநாயகர் தேர்தலில் தவெக தோற்றுவிட்டால் எல்லாமே collaps.

சபாநாயகர் கையில் தான் இருக்கிறது எல்லாம்? சபாநாயகர் தேர்தலில் தவெக தோற்றுவிட்டால் எல்லாமே collaps.2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் ஒரு தொங்கு சட்டசபையை உருவாக்கியுள்ள நிலையில், தற்போதைய அதிகார போட்டியில் 'சபாநாயகர்' பதவி என்பது வெறும் அலங்கார பதவி அல்ல, அதுவே ஆட்சியின் அச்சாணியாக மாறியுள்ளது.

தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுக்க அன்புமணி சம்மதமா? அமைச்சர் ஆகிறாரா செளமியா அன்புமணி?

தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுக்க அன்புமணி சம்மதமா? அமைச்சர் ஆகிறாரா செளமியா அன்புமணி?2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் ஒரு புதிய அரசியல் திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ள தமிழக வெற்றி கழகம் ஆட்சியை அமைக்க கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஆதரவை எதிர்நோக்கியுள்ளது.

எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்து கூட கிடையாது.. ஈபிஎஸ் மீது இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் கோபம்.. மாற்றம் நடக்குமா?

எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்து கூட கிடையாது.. ஈபிஎஸ் மீது இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் கோபம்.. மாற்றம் நடக்குமா?2026 சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் அதிமுகவின் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய சரிவை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இந்த தேர்தலில் எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்தை கூட பெற முடியாத அளவிற்கு அதிமுக பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது அக்கட்சியின் இரண்டாம் கட்ட தலைவர்களிடையே கடும் கொந்தளிப்பை உருவாக்கியுள்ளது. தவெக தலைவர் விஜய் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ள நிலையில், அதிமுகவின் கோட்டைகள் தகர்க்கப்பட்டுள்ளது எடப்பாடி பழனிசாமி மீதான அதிருப்தியை அதிகரித்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com