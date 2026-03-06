வெள்ளி, 6 மார்ச் 2026
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 6 மார்ச் 2026 (10:45 IST)

திமுக எம்.எல்.ஏ ஆகிறாரா ஓபிஎஸ் மகன்? 3 தொகுதிகளுக்கு விருப்பமனு தாக்கல்..!

திமுக எம்.எல்.ஏ ஆகிறாரா ஓபிஎஸ் மகன்? 3 தொகுதிகளுக்கு விருப்பமனு தாக்கல்..!
தமிழக அரசியலில் ஒரு அதிரடி திருப்பமாக, முன்னாள் எம்பி ஓ.பி.ரவீந்திரநாத் திமுக சார்பில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்துள்ளார். 
 
கம்பம், போடி மற்றும் ஆண்டிப்பட்டி ஆகிய மூன்று தொகுதிகளில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோர் போட்டியிட வேண்டும் என அவர் தனது மனுவில் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
 
மேலும், தனது தந்தை ஓ.பன்னீர்செல்வத்திற்காக போடி தொகுதியிலும், தனக்காக ஆண்டிப்பட்டி மற்றும் போடி தொகுதியிலும் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்குமாறு அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். 
 
ஓபிஎஸ் சமீபத்தில் திமுகவில் இணைந்த நிலையில், ரவீந்திரநாத்தின் இந்த விருப்ப மனு அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, அதிமுகவின் கோட்டையாக கருதப்படும் தேனி மாவட்ட தொகுதிகளில் திமுகவின் பலத்தை அதிகரிக்க இந்த நகர்வு உதவும் என கருதப்படுகிறது. 
 
வரவிருக்கும் சட்டமன்ற தேர்தலில் தேனி மாவட்டத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் மாற்றத்திற்கு இது வித்திடலாம்.
 
 
Edited by Siva

குடும்ப விவகாரம்.. அரசியல் நெருக்கடி.. ஜனநாயகனை ரிலீஸ் செய்ய முடியவில்லை.. நெருக்கும் சிபிஐ.. அரசியலில் இருந்து ஒதுங்குகிறாரா விஜய்?

குடும்ப விவகாரம்.. அரசியல் நெருக்கடி.. ஜனநாயகனை ரிலீஸ் செய்ய முடியவில்லை.. நெருக்கும் சிபிஐ.. அரசியலில் இருந்து ஒதுங்குகிறாரா விஜய்?நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் பயணம் தொடக்கத்திலேயே பலத்த சவால்களை சந்தித்து வருகிறது. ஒருபுறம், 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தை வெளியிடுவதில் தயாரிப்பாளர் தரப்பிலிருந்து நெருக்கடிகள் எழுந்துள்ளன.

ஈரான் இப்படி தாக்கும் என எதிர்பார்க்காத டிரம்ப்.. பற்றி எரியும் மத்திய கிழக்கு நாடுகள்..!

ஈரான் இப்படி தாக்கும் என எதிர்பார்க்காத டிரம்ப்.. பற்றி எரியும் மத்திய கிழக்கு நாடுகள்..!மத்திய கிழக்கில் ஈரான் நடத்திய ஏவுகணை மற்றும் 131 ட்ரோன் தாக்குதல்களால் சவுதி அரேபியா, அமீரகம் மற்றும் பஹ்ரைன் ஆகிய நாடுகள் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளன.

தமிழக ஆளுனர் ஆர்.என்.ரவி திடீர் மாற்றம்.. மம்தா பானர்ஜிக்கு ஆரம்பித்தது தலைவலி..!

தமிழக ஆளுனர் ஆர்.என்.ரவி திடீர் மாற்றம்.. மம்தா பானர்ஜிக்கு ஆரம்பித்தது தலைவலி..!தமிழ்நாட்டின் ஆளுநராக பணியாற்றி வந்த ஆர்.என்.ரவி, தற்போது மேற்கு வங்க மாநிலத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார். மேற்கு வங்க ஆளுநராக இருந்த சி.வி. அனந்த போஸ் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ததை தொடர்ந்து, ஆர்.என். ரவி அந்த பொறுப்பிற்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

பிள்ளைகளின் மனவலியை சிந்திக்காத நீங்கள், எப்படி மக்களைப் பற்றிச் சிந்திப்பீர்கள்?: விஜயை கண்டித்த சினிமா பிரபலம்

பிள்ளைகளின் மனவலியை சிந்திக்காத நீங்கள், எப்படி மக்களைப் பற்றிச் சிந்திப்பீர்கள்?: விஜயை கண்டித்த சினிமா பிரபலம்சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஏஜிஎஸ் வீட்டுத் திருமண விழாவில், தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் மற்றும் நடிகை த்ரிஷா ஆகிய இருவரும் ஒரே காரில்

சாரிணா!., இனிமே முட்டு கொடுக்க முடியாது!.. விஜயை Unfollow செய்யும் ஃபேன்ஸ்...

சாரிணா!., இனிமே முட்டு கொடுக்க முடியாது!.. விஜயை Unfollow செய்யும் ஃபேன்ஸ்...விஜய் பெரிய பலமாக நினைப்பது அவரின் ரசிகர் ரசிகர்களைத்தான். ஏனெனில் அவர்கள் வெறித்தனமானவர்கள்.. எதையும் அலசி ஆராய மாட்டார்கள்.

