வெள்ளி, 6 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 6 மார்ச் 2026 (08:36 IST)

கடைசி ஓவர் வரை சென்ற த்ரில் போட்டி.. 254 இலக்கை நெருங்கிய இங்கிலாந்து.. நூலிழையில் இந்தியா வெற்றி..!

கடைசி ஓவர் வரை சென்ற த்ரில் போட்டி.. 254 இலக்கை நெருங்கிய இங்கிலாந்து.. நூலிழையில் இந்தியா வெற்றி..!
இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற்ற டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில், இந்திய அணி 7 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றி பெற்றது.
 
 முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 253 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை எட்டியது. இந்திய அணியில் அதிரடியாக விளையாடிய சஞ்சு சாம்சன் 42 பந்துகளில் 89 ரன்களும், இஷான் கிஷன் 18 பந்துகளில் 39 ரன்களும் குவித்தனர். இங்கிலாந்து தரப்பில் அடில் ரஷித் மற்றும் வில் ஜாக்ஸ் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
 
254 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இங்கிலாந்து அணி, கடைசி வரை போராடி 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 246 ரன்கள் எடுத்து தோல்வியை தழுவியது. 
 
இங்கிலாந்து அணியில் ஜேக்கப் பெத்தேல் 48 பந்துகளில் 105 ரன்கள் எடுத்து அதிரடி காட்டினார். இந்திய பந்துவீச்சில் ஹர்திக் பாண்டியா 2 விக்கெட்டுகளையும், ஜஸ்பிரித் பும்ரா மற்றும் அர்ஷ்தீப் சிங் தலா ஒரு விக்கெட்டையும் வீழ்த்தி வெற்றியை உறுதி செய்தனர். 
 
இறுதி வரை பரபரப்பாக சென்ற இந்த போட்டியில் இந்திய அணி தனது சிறப்பான பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சால் வெற்றியை வசப்படுத்தி இறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெற்றது.
 
Edited by Siva

இதுவரை ஜெயித்தது பெரிதில்லை.. இன்னும் 2 போட்டிகளில் ஜெயிக்க வேண்டும்: இந்திய அணியின் பயிற்சியாளர்

இதுவரை ஜெயித்தது பெரிதில்லை.. இன்னும் 2 போட்டிகளில் ஜெயிக்க வேண்டும்: இந்திய அணியின் பயிற்சியாளர்டி20 உலகக்கோப்பையின் அரையிறுதி சுற்று விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. கொல்கத்தாவில் நேற்று நடந்த தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியில் நியூசிலாந்து வென்றது.

அரையிறுதி, இறுதி போட்டின்னாலே தெ.ஆப்பிரிக்காவுக்கு அலர்ஜி.. இன்னொரு தோல்வி..!

அரையிறுதி, இறுதி போட்டின்னாலே தெ.ஆப்பிரிக்காவுக்கு அலர்ஜி.. இன்னொரு தோல்வி..!சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் முக்கிய போட்டியில் தோல்வி என்ற முத்திரை தென்னாப்பிரிக்க அணியை விட்டு நீங்குவதாக தெரியவில்லை. 2026 டி20 உலகக்கோப்பை அரையிறுதியில் நியூசிலாந்திடம் கண்ட தோல்வி, அந்த அணியின் ரசிகர்களுக்கு மீண்டுமொரு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக நாக்-அவுட் சுற்றுகளில் தென்னாப்பிரிக்கா சந்திக்கும் தொடர் தோல்விகள் ஒரு தீராத சாபமாகவே மாறிவிட்டது.

அரையிறுதியில் இந்தியாவை வீழ்த்துவது எங்களுக்கு ஸ்பெஷல்.. இங்கிலாந்து கேப்டன் ஹாரி ப்ரூக்..!

அரையிறுதியில் இந்தியாவை வீழ்த்துவது எங்களுக்கு ஸ்பெஷல்.. இங்கிலாந்து கேப்டன் ஹாரி ப்ரூக்..!2026 டி20 உலகக் கோப்பையின் அரையிறுதி போட்டியில் இந்தியாவை எதிர்கொள்வது குறித்து இங்கிலாந்து கேப்டன் ஹாரி ப்ரூக் அதிரடியான கருத்துக்களை பகிர்ந்துள்ளார்.

தேர்தல் நடைபெறும் தமிழ்நாடு, மேற்குவங்கம், அசாம் மாநிலங்களில் ஐபிஎல் போட்டி இல்லையா? பரபரப்பு தகவல்..!

தேர்தல் நடைபெறும் தமிழ்நாடு, மேற்குவங்கம், அசாம் மாநிலங்களில் ஐபிஎல் போட்டி இல்லையா? பரபரப்பு தகவல்..!2026 ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடர் எப்போது தொடங்கும் என்ற ஆவலில் காத்திருக்கும் ரசிகர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.

இந்தியா - இங்கிலாந்து போட்டியில் மழை பெய்தால்? இறுதி போட்டிக்கு செல்லும் அணி எது?

இந்தியா - இங்கிலாந்து போட்டியில் மழை பெய்தால்? இறுதி போட்டிக்கு செல்லும் அணி எது?2026 டி20 உலகக்கோப்பை தொடரின் இரண்டாவது அரையிறுதி போட்டியில் இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் மோதவுள்ளன. இந்த போட்டி கயானாவில் நடைபெறவுள்ள நிலையில், அங்கு மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. ஒருவேளை மழையினால் ஆட்டம் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டால், இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதி பெறப்போவது யார் என்ற விவாதம் தற்போது எழுந்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com