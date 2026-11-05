சென்னை.. மதுரை.. திருச்சி.. அதிரடியாக உயர்ந்த விமான கட்டணம்! - பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி
தீபாவளி, பொங்கல் போன்ற பண்டிகை நாட்கள் வந்துவிட்டாலே விமான கட்டணங்ளை விமான நிறுவனங்கள் 2 மடங்கு உயர்த்திவிடுகின்றனர். தமிழகத்தில் சேலம், மதுரை, திருச்சி, தூத்துக்குடி, சென்னை, கோவை ஆகிய 5 இடங்களில் விமான நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது.
வருகிற 8ம் தேதி தீபாவளை பண்டிகை வரும் நிலையில் விமான கட்டணங்கள் உயர்ந்துவிட்டது. சென்னையிலிருந்து மதுரைக்கு வழக்கமான கட்டணம் ரூ.4730-ஆக இருந்த நிலையில் நவம்பர் 5ம் தேதி ரூ.16,700-ஆக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல், நவம்பர் 6ம் தேதி ரூ.12,600 என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், சென்னையிலிருந்து திருச்சிக்கு வழக்கமான கட்டணம் ரூ.4640-ஆக இருந்த நிலையில் நவம்பர் 5ம் தேதி ரூ.14,607 எனவும், நவ.6ம் தேதி ரூ.7233 எனவும் டிக்கெட் விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், சென்னையிலிருந்து கோவைக்கு வழக்கமான கட்டணம் ரூ.4180-ஆக இருந்த நிலையில் நவம்பர் 5ம் தேதி ரூ.14,607 எனவும், நவ.6ம் தேதி ரூ.7233 எனவும் டிக்கெட் விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், சென்னையிலிருந்து தூத்துக்குடிக்கு வழக்கமான கட்டணம் ரூ.5780-ஆக இருந்த நிலையில் நவம்பர் 5ம் தேதி ரூ.17,053 எனவும், நவ.6ம் தேதி ரூ.17,100 எனவும் டிக்கெட் விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், சென்னையிலிருந்து சேலத்திற்கு வழக்கமான கட்டணம் ரூ.3030-ஆக இருந்த நிலையில் நவ.6ம் தேதி ரூ.12,506 என டிக்கெட் விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், சென்னையிலிருந்து திருச்சிக்கு வழக்கமான கட்டணம் ரூ.4640-ஆக இருந்த நிலையில் நவம்பர் 5ம் தேதி ரூ.14,607 எனவும், நவ.6ம் தேதி ரூ.7233 எனவும் டிக்கெட் விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், சென்னையிலிருந்து கோவைக்கு வழக்கமான கட்டணம் ரூ.4180-ஆக இருந்த நிலையில் நவம்பர் 5ம் தேதி ரூ.14,607 எனவும், நவ.6ம் தேதி ரூ.7233 எனவும் டிக்கெட் விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.