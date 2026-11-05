ஏடிஎம்-ல் திருட வந்த நபர் சொன்ன அசத்தல் பதில்: தஞ்சாவூரில் வினோத சம்பவம்...
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பூதலூரில் செயல்பட்டு வரும் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி ஏடிஎம் மையத்தில் நள்ளிரவில் புகுந்து திருட முயன்ற நபரின் சாமர்த்தியமான பதிலை கேட்டு காவல்துறையினர் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
சேலம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த மணிகண்டன் என்பவர், ஏடிஎம் மையத்தின் வெளியில் இருந்த அலாரம் வயரை கட் செய்துவிட்டு, ஷட்டர் கதவை மூடிக்கொண்டு உள்ளே சென்று பணத்தை திருட முயன்றுள்ளார். ஆனால், அலாரம் துண்டிக்கப்பட்டவுடன் வங்கியின் தலைமை அலுவலகத்திற்கு எச்சரிக்கை செய்தி சென்றுள்ளது.
உடனடியாக வங்கி நிர்வாகம் அளித்த தகவலின் பேரில், அருகில் இருந்த வணிகர்கள் ஏடிஎம் கதவை வெளிப்புறமாக பூட்டி காவல்துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்தனர். விரைந்து வந்த பூதலூர் போலீசார், உள்ளே சிக்கிய மணிகண்டனை கைது செய்து காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
விசாரணையின் போது "ஏன் நள்ளிரவில் ஏடிஎம்-க்குள் சென்றாய்?" என்று கேட்டதற்கு, அவர் "ஏடிஎம் மையத்தை சுத்தம் செய்ய வந்தேன்" என்று சாமர்த்தியமாக பதில் அளித்துள்ளார். நள்ளிரவில் பூட்டை உடைக்க முயன்ற வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இவருடன் கூட்டாளிகள் யாரேனும் உள்ளனரா என்பது குறித்துப் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.