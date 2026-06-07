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தமிழக அரசின் உத்தரவை மதிக்காத தனியார் பள்ளிகள்.. கட்டண விவரங்களை வெளியிடாமல் தாமதம்...!
தமிழகத்தில் புதிய கல்வி ஆண்டுக்கான மாணவர் சேர்க்கை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் வேளையில், தனியார் பள்ளிகளின் கட்டண விவரங்களை அறிவதில் பெற்றோர் வழக்கம்போல பெரும் சிரமங்களை சந்தித்து வருகின்றனர். தனியார் பள்ளிகள் அனைத்தும் தங்களின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்டண விவரங்களை ஜூன் 5-ஆம் தேதிக்குள் பள்ளி வளாகங்களிலும், இணையதளங்களிலும் பொதுமக்களின் பார்வைக்கு கட்டாயமாக வெளியிட வேண்டும் எனத் தமிழக அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது.
இருப்பினும், இந்த அரசு உத்தரவு முறையாக பின்பற்றப்படவில்லை என்பது கள ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. சென்னை, திருச்சி, மதுரை மற்றும் கோவை ஆகிய முக்கிய நகரங்களில் உள்ள பெரும்பாலான தனியார் பள்ளிகள் இந்த விதியை இன்னும் நடைமுறைப்படுத்தவில்லை. பெரும்பாலான பள்ளிகள் தங்களது பொதுத்தேர்வு சாதனைகளையும், அதிக மதிப்பெண் பெற்ற மாணவர்களின் புகைப்படங்களையும் விளம்பரமாக பிரம்மாண்டமாக வைத்துள்ளனரே தவிர, கட்டண விவரங்களை வெளிப்படையாக காட்ட தயங்குகின்றனர்.
இந்த வெளிப்படைத்தன்மை இல்லாததால், தங்களின் பிள்ளைகளை சேர்க்கும் முன்பாக பள்ளிகளின் கட்டணங்களை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க முடியாமல் பெற்றோர் இருட்டில் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். இதுகுறித்து கல்வித் துறை அதிகாரிகள், அனைத்துத் தனியார் பள்ளிகளும் உடனடியாகக் கட்டண விவரங்களைக் காட்சிப்படுத்தி, அதற்கான ஆதாரங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்றும், தவறும்பட்சத்தில் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரித்துள்ளனர்.
Edited by Siva
மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகளின் கட்டண ரத்து: கல்வி மேம்பாட்டிற்கான ஒரு நல்வரவு!
மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகளிடம் ஆண்டுதோறும் வசூலிக்கப்பட்டு வந்த ரூ.3 லட்சம் உரிமப் புதுப்பிப்புக் கட்டணத்தை தமிழ்நாடு அரசு ரத்து செய்திருப்பது, கல்வித்துறையில் ஒரு மிக முக்கியமான மற்றும் வரவேற்கத்தக்க முடிவாகும். தமிழக முதலமைச்சரின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை, தனியார் பள்ளி நிர்வாகங்கள் மத்தியில் பெரும் நிம்மதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
செந்தில் பாலாஜி மீதான சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற வழக்கு: விசாரிக்க கவர்னர் அனுமதி..
தமிழக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மீதான சட்டவிரோதப் பணப்பரிமாற்ற வழக்கை விசாரிப்பதற்கும், அடுத்தகட்ட சட்ட நடவடிக்கைகளைத் தொடர்வதற்கும் அமலாக்கத்துறைக்கு தமிழக ஆளுநர் முறைப்படி அனுமதி வழங்கியுள்ளார். கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் புயலைக் கிளப்பிய இந்த விவகாரம், ஆளுநரின் இந்த அதிரடி உத்தரவின் மூலம் தற்போது அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்ந்துள்ளது.
தமிழக அரசின் உத்தரவை மதிக்காத தனியார் பள்ளிகள்.. கட்டண விவரங்களை வெளியிடாமல் தாமதம்...!
தமிழகத்தில் புதிய கல்வி ஆண்டுக்கான மாணவர் சேர்க்கை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் வேளையில், தனியார் பள்ளிகளின் கட்டண விவரங்களை அறிவதில் பெற்றோர் வழக்கம்போல பெரும் சிரமங்களை சந்தித்து வருகின்றனர். தனியார் பள்ளிகள் அனைத்தும் தங்களின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்டண விவரங்களை ஜூன் 5-ஆம் தேதிக்குள் பள்ளி வளாகங்களிலும், இணையதளங்களிலும் பொதுமக்களின் பார்வைக்கு கட்டாயமாக வெளியிட வேண்டும் எனத் தமிழக அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது.