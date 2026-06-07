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Last Updated : Sunday, 7 June 2026 (11:19 IST)

தமிழக அரசின் உத்தரவை மதிக்காத தனியார் பள்ளிகள்.. கட்டண விவரங்களை வெளியிடாமல் தாமதம்...!

தனியார் பள்ளி கட்டணம்
Publish: Sun, 7 Jun 2026 (11:18 IST) Updated: Sun, 7 Jun 2026 (11:19 IST)
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தமிழகத்தில் புதிய கல்வி ஆண்டுக்கான மாணவர் சேர்க்கை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் வேளையில், தனியார் பள்ளிகளின் கட்டண விவரங்களை அறிவதில் பெற்றோர் வழக்கம்போல பெரும் சிரமங்களை சந்தித்து வருகின்றனர். தனியார் பள்ளிகள் அனைத்தும் தங்களின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்டண விவரங்களை ஜூன் 5-ஆம் தேதிக்குள் பள்ளி வளாகங்களிலும், இணையதளங்களிலும் பொதுமக்களின் பார்வைக்கு கட்டாயமாக வெளியிட வேண்டும் எனத் தமிழக அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது.
 
இருப்பினும், இந்த அரசு உத்தரவு முறையாக பின்பற்றப்படவில்லை என்பது கள ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. சென்னை, திருச்சி, மதுரை மற்றும் கோவை ஆகிய முக்கிய நகரங்களில் உள்ள பெரும்பாலான தனியார் பள்ளிகள் இந்த விதியை இன்னும் நடைமுறைப்படுத்தவில்லை. பெரும்பாலான பள்ளிகள் தங்களது பொதுத்தேர்வு சாதனைகளையும், அதிக மதிப்பெண் பெற்ற மாணவர்களின் புகைப்படங்களையும் விளம்பரமாக பிரம்மாண்டமாக வைத்துள்ளனரே தவிர, கட்டண விவரங்களை வெளிப்படையாக காட்ட தயங்குகின்றனர்.
 
இந்த வெளிப்படைத்தன்மை இல்லாததால், தங்களின் பிள்ளைகளை சேர்க்கும் முன்பாக பள்ளிகளின் கட்டணங்களை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க முடியாமல் பெற்றோர் இருட்டில் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். இதுகுறித்து கல்வித் துறை அதிகாரிகள், அனைத்துத் தனியார் பள்ளிகளும் உடனடியாகக் கட்டண விவரங்களைக் காட்சிப்படுத்தி, அதற்கான ஆதாரங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்றும், தவறும்பட்சத்தில் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரித்துள்ளனர்.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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