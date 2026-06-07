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சென்னை மேயர், துணை மேயர் உள்பட 157 பேர் சொத்துக்கணக்கை காட்டவில்லை.. அதிர்ச்சி தகவல்...!
சென்னை மாநகராட்சியின் மேயர் பிரியா ராஜன், துணை மேயர் மகேஷ் குமார் மற்றும் 157 கவுன்சிலர்கள் தங்களது சொத்து மற்றும் கடன் விவரங்களை சட்டப்பூர்வ காலக்கெடுவுக்குள் சமர்ப்பிக்க தவறியுள்ளது பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.
மாநகராட்சி விதிகளின்படி, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகள் அனைவரும் பதவியேற்ற 90 நாட்களுக்குள் தங்களது அசையும் மற்றும் அசையா சொத்து விவரங்களை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்பது கட்டாயமாகும்.
ஆனால், சென்னை மாநகராட்சியின் மொத்தமுள்ள 200 கவுன்சிலர்களில் வெறும் 43 பேர் மட்டுமே இந்த விதியை முறையாக பின்பற்றியுள்ளனர். 75 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான கவுன்சிலர்கள் விதியை மீறியுள்ளதாக தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு மாநகராட்சி நிர்வாகம் பதிலளித்துள்ளது.
இது முந்தைய CCMC விதிகள் 1973 மற்றும் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள் 2023 ஆகியவற்றை அப்பட்டமாக மீறும் செயலாகும். மக்கள் பிரதிநிதிகளிடையே வெளிப்படைத்தன்மையையும் பொறுப்புணர்வையும் உறுதி செய்யவே இந்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. மற்றவர்களுக்கு முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டிய மேயர் மற்றும் துணை மேயரே இந்த விவரங்களை அளிக்காதது பொதுமக்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகளின் கட்டண ரத்து: கல்வி மேம்பாட்டிற்கான ஒரு நல்வரவு!
மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகளிடம் ஆண்டுதோறும் வசூலிக்கப்பட்டு வந்த ரூ.3 லட்சம் உரிமப் புதுப்பிப்புக் கட்டணத்தை தமிழ்நாடு அரசு ரத்து செய்திருப்பது, கல்வித்துறையில் ஒரு மிக முக்கியமான மற்றும் வரவேற்கத்தக்க முடிவாகும். தமிழக முதலமைச்சரின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை, தனியார் பள்ளி நிர்வாகங்கள் மத்தியில் பெரும் நிம்மதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
செந்தில் பாலாஜி மீதான சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற வழக்கு: விசாரிக்க கவர்னர் அனுமதி..
தமிழக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மீதான சட்டவிரோதப் பணப்பரிமாற்ற வழக்கை விசாரிப்பதற்கும், அடுத்தகட்ட சட்ட நடவடிக்கைகளைத் தொடர்வதற்கும் அமலாக்கத்துறைக்கு தமிழக ஆளுநர் முறைப்படி அனுமதி வழங்கியுள்ளார். கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் புயலைக் கிளப்பிய இந்த விவகாரம், ஆளுநரின் இந்த அதிரடி உத்தரவின் மூலம் தற்போது அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்ந்துள்ளது.
தமிழக அரசின் உத்தரவை மதிக்காத தனியார் பள்ளிகள்.. கட்டண விவரங்களை வெளியிடாமல் தாமதம்...!
தமிழகத்தில் புதிய கல்வி ஆண்டுக்கான மாணவர் சேர்க்கை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் வேளையில், தனியார் பள்ளிகளின் கட்டண விவரங்களை அறிவதில் பெற்றோர் வழக்கம்போல பெரும் சிரமங்களை சந்தித்து வருகின்றனர். தனியார் பள்ளிகள் அனைத்தும் தங்களின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்டண விவரங்களை ஜூன் 5-ஆம் தேதிக்குள் பள்ளி வளாகங்களிலும், இணையதளங்களிலும் பொதுமக்களின் பார்வைக்கு கட்டாயமாக வெளியிட வேண்டும் எனத் தமிழக அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது.