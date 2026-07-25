323 மில்லியன் வியூஸ்!.. நீட் தொடர்பாக மோடி வெளியிட்ட வீடியோ செம வைரல்!..
நீட் தேர்வு முறைகேடு தொடர்பாக கரப்பான் பூச்சி ஜனதா தள கட்சியினரும், கல்லூரி மாணவர்களும் டெல்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தரில் கடந்த சில நாட்களாகவே போராட்டம் நடத்தி வருகிறார்கள். தற்போது அந்த போராட்டம் வலுப்பெற்றுள்ளது. நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்ததற்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் பதவி விலக வேண்டும் என்பதே அவர்களின் முக்கிய கோரிக்கையாக இருக்கிறது.
ஒருபக்கம், பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்றுமுன்தினம் நள்ளிரவு இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு செல்பி வீடியோவை வெளியிட்டார். அதில் நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்தது தொடர்பாக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் அதற்கான தீர்மானம் குறித்து நேற்று அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஆலோசித்து முடிவு எடுக்கப்படும் எனவும் அவர் கூறியிருந்தார். மேலும் நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்து தொடர்பாக தனி நீதிமன்றமும் அமைக்கப்பட்டு விசாரிக்கப்படும் எனவும் அவர் கூறியிருந்தார்..
பிரதமர் மோடி வெளியிட்ட வீடியோ மூலம் ஒரே இரவில் 10 லட்சம் ஃபாலோயர்ஸ்களையும் அவர் அதிகமாக பெற்றுள்ளார். அதோடு, . இந்த வீடியொ இன்ஸ்டாகிராமில் 30 கோடிக்கு அதிகமான வியூஸ்களை பெற்று சாதனை படைத்திருக்கிறது. இதற்கு முன்பு 300 மில்லியன் பார்வைகளே சாதனையாக இருந்த நிலையில் மோடி வெளியிட்ட வீடியோ 323 மில்லியன் பார்வைகளை கடந்து உலக சாதனை படைத்திருக்கிறது.
ஒருபக்கம், பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்றுமுன்தினம் நள்ளிரவு இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு செல்பி வீடியோவை வெளியிட்டார். அதில் நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்தது தொடர்பாக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் அதற்கான தீர்மானம் குறித்து நேற்று அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஆலோசித்து முடிவு எடுக்கப்படும் எனவும் அவர் கூறியிருந்தார். மேலும் நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்து தொடர்பாக தனி நீதிமன்றமும் அமைக்கப்பட்டு விசாரிக்கப்படும் எனவும் அவர் கூறியிருந்தார்..
பிரதமர் மோடி வெளியிட்ட வீடியோ மூலம் ஒரே இரவில் 10 லட்சம் ஃபாலோயர்ஸ்களையும் அவர் அதிகமாக பெற்றுள்ளார். அதோடு, . இந்த வீடியொ இன்ஸ்டாகிராமில் 30 கோடிக்கு அதிகமான வியூஸ்களை பெற்று சாதனை படைத்திருக்கிறது. இதற்கு முன்பு 300 மில்லியன் பார்வைகளே சாதனையாக இருந்த நிலையில் மோடி வெளியிட்ட வீடியோ 323 மில்லியன் பார்வைகளை கடந்து உலக சாதனை படைத்திருக்கிறது.