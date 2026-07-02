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தந்தை, 5 வயது சிறுவன் வெட்டிக்கொலை!.. நெல்லையில் அதிர்ச்சி....
திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்களில் சாதி பிரச்சனை காரணமாக தொடர் கொலைகள் நடைபெற்று வருகிறது. சாதிய வன்மம் மற்றும் பரம்பரை பகையை மனதில் வைத்தும் அங்கே பல கொலைகள் அரங்கேறி வருகிறது. காவல்துறை எவ்வளவு நடவடிக்கை எடுத்தாலும் அங்கே கொலைகள் குறைந்தபாடில்லை.
இந்நிலையில்தான், கல்லிடைக்குறிச்சியில் காளிமுத்து என்பவர் தனது 5 வயது மகன் ஜெயராஜ் மற்றும் 15 வயது மகன் சின்னதுரை ஆகியோருடன் காரில் சென்றுகொண்டிருந்தபோது அவர்கள் சென்ற காரை பைக்கில் வந்த ஒரு கும்பல் வழிமறித்து காளிமுத்து மற்றும் அவரின் இரு மகன்களையும் சரமாரியாக வெட்டினார்கள்.
இதில், காளிமுத்து மற்றும் சிறுவன் ஜெயராஜ் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். சின்னதுரை படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். கொலை செய்துவிட்டு பைக்கில் தப்பி சென்றவர்களை பிடிக்கும் பணியில் காவல்துறையினர் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள்.
இந்நிலையில்தான், கல்லிடைக்குறிச்சியில் காளிமுத்து என்பவர் தனது 5 வயது மகன் ஜெயராஜ் மற்றும் 15 வயது மகன் சின்னதுரை ஆகியோருடன் காரில் சென்றுகொண்டிருந்தபோது அவர்கள் சென்ற காரை பைக்கில் வந்த ஒரு கும்பல் வழிமறித்து காளிமுத்து மற்றும் அவரின் இரு மகன்களையும் சரமாரியாக வெட்டினார்கள்.
இதில், காளிமுத்து மற்றும் சிறுவன் ஜெயராஜ் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். சின்னதுரை படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். கொலை செய்துவிட்டு பைக்கில் தப்பி சென்றவர்களை பிடிக்கும் பணியில் காவல்துறையினர் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள்.
கணவர் Gay!.. மனைவி எடுத்த விசித்திர முடிவு!.. குவியும் பாராட்டு!...
3 மாநிலத்திற்கு இடைத்தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு.. தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் அறிவிப்பு இல்லை.. ஏன்?
இந்தியாவில் பிகார், மத்திய பிரதேசம் மற்றும் குஜராத் ஆகிய மாநிலங்களில் காலியாகவுள்ள மூன்று சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கு ஜூலை 30 ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடத்தப்படும் என்று இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. இதற்கான வேட்புமனுத் தாக்கல் ஜூலை 6 இல் தொடங்கி, ஆகஸ்ட் 3 ஆம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படவுள்ளன. ஆனால், தமிழ்நாட்டில் காலியாகவுள்ள 7 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கு இந்த அறிவிப்பில் இடைத்தேர்தல் தேதிகள் வெளியிடப்படவில்லை.
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ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி திட்டத்தில் புதிய அம்சம்.. 75 சதவீத பணத்தை எடுக்கலாம்...
மத்திய அரசு சமூக பாதுகாப்புச் சட்டம், 2020-ன் கீழ், பழைய 1952 திட்டத்திற்கு மாற்றாக புதிய 'ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி திட்டம், 2026'-ஐ தற்போது அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இப்புதிய விதிகளின்படி, பிஎஃப் உறுப்பினர்கள் தங்களின் தகுதியான மொத்த தொகையில் 75 சதவீத பணத்தை முக்கிய தேவைகளுக்காக பகுதிப் பணமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம்.