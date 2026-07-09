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இனப்பெருக்கத்தில் இருந்த சிங்கங்கள்!. அருகில் சென்ற வாலிபர் மரணம்!...
குஜராத் மாநிலத்தில் இரண்டு சிங்கங்கள் இனப்பெருக்கத்தில் ஈடுபட்டிருந்த போது அருகில் சென்று பார்க்க முயன்ற 21 வயது வாலிபர் சிங்கங்கள் தாக்கியதில் மரணமடைந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
குஜராத் மாநிலம் அம்ரேலி அருகே இரண்டு சிங்கங்கள் இனப்பெருக்கத்தில் ஈடுபட்டிருந்தன. அப்போது மூன்று இளைஞர்கள் அருகில் சென்று பார்த்துள்ளனர். அதில் கோபமடைந்த சிங்கங்கள் அவர்களை தாக்கின. அதில் சோஹில் மெமன் என்பவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
இதையடுத்து வனத்துறையினருக்கு தகவல் சொல்லப்பட்டது. நீண்ட நேரம் போராட்டத்திற்கு பின் சிங்கங்களை விரட்டி விட்டு அவரது உடலை வனத்துறையினர் மீட்டனர். அதன்பின் அவரின் உடல் பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டு குடும்பத்தாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
குஜராத் மாநிலம் அம்ரேலி அருகே இரண்டு சிங்கங்கள் இனப்பெருக்கத்தில் ஈடுபட்டிருந்தன. அப்போது மூன்று இளைஞர்கள் அருகில் சென்று பார்த்துள்ளனர். அதில் கோபமடைந்த சிங்கங்கள் அவர்களை தாக்கின. அதில் சோஹில் மெமன் என்பவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
இதையடுத்து வனத்துறையினருக்கு தகவல் சொல்லப்பட்டது. நீண்ட நேரம் போராட்டத்திற்கு பின் சிங்கங்களை விரட்டி விட்டு அவரது உடலை வனத்துறையினர் மீட்டனர். அதன்பின் அவரின் உடல் பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டு குடும்பத்தாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.