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கட்சிக்காரன்னு பார்க்கக் கூடாது!.. அதிகாரிகளிடம் கறாரா சொன்ன முதல்வர் விஜய்!...
நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக வெற்றி பெற்று அக்கட்சியின் ஆட்சி அமைந்திருக்கும் நிலையில் தமிழக முதல்வர் விஜய் இன்றும் நாளையும் ஐஏஎஸ் மற்றும் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்த திட்டமிட்டார்.
அதன்படி, தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த மாநாட்டில் தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்ட ஐ.ஏ.எஸ் மற்றும் ஐ.பி.எஸ் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர். அவர்கள் மட்டும் இல்லாமல் பல்வேறு துறைகளை சேர்ந்த உயர் அதிகாரிகளும் பங்கேற்றனர்.
இன்று காலை 11 மனிக்கு துவங்கிய இந்த கூட்டத்தில் தமிழகத்தின் சட்டம் ஒழுங்கு நிலை, வளர்ச்சி திட்டங்கள், ஆட்சி நிர்வாகம் மற்றும் மக்களுக்கான சேவைகள் பற்றி விவாதிக்கப்பட்டது. இதில், பல அதிகாரிகளும் தங்களின் ஆலோசனைகளை கூறினார்கள். இந்த மாநாட்டில் பேசிய முதல்வர் விஜய் பெண்கள் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்க கவனம் செலுத்த வேண்டும் எனவும், கட்சிக்காரர்கள் என முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் பொதுமக்களுக்கான அரசாக இது இருக்க வேண்டும் எனவும், தவெக உட்பட அரசியல் தலையீடு எதுவும் இல்லாமல் காவல்துறை செயல்பட காவல்துறையினருக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுக்கப்படும் என பேசியிருக்கிறார்.
அதன்படி, தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த மாநாட்டில் தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்ட ஐ.ஏ.எஸ் மற்றும் ஐ.பி.எஸ் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர். அவர்கள் மட்டும் இல்லாமல் பல்வேறு துறைகளை சேர்ந்த உயர் அதிகாரிகளும் பங்கேற்றனர்.
இன்று காலை 11 மனிக்கு துவங்கிய இந்த கூட்டத்தில் தமிழகத்தின் சட்டம் ஒழுங்கு நிலை, வளர்ச்சி திட்டங்கள், ஆட்சி நிர்வாகம் மற்றும் மக்களுக்கான சேவைகள் பற்றி விவாதிக்கப்பட்டது. இதில், பல அதிகாரிகளும் தங்களின் ஆலோசனைகளை கூறினார்கள். இந்த மாநாட்டில் பேசிய முதல்வர் விஜய் பெண்கள் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்க கவனம் செலுத்த வேண்டும் எனவும், கட்சிக்காரர்கள் என முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் பொதுமக்களுக்கான அரசாக இது இருக்க வேண்டும் எனவும், தவெக உட்பட அரசியல் தலையீடு எதுவும் இல்லாமல் காவல்துறை செயல்பட காவல்துறையினருக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுக்கப்படும் என பேசியிருக்கிறார்.
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கட்சிக்காரன்னு பார்க்கக் கூடாது!.. அதிகாரிகளிடம் கறாரா சொன்ன முதல்வர் விஜய்!...
தொட மாட்டேன் - தொட்டா விட மாட்டேன் என்றவர் சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் சிக்கிய எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கரை சேர்க்கலாமா? உதயநிதி
தமிழக அரசியல் களத்தில் பரபரப்பான புதிய திருப்பமாக, அதிமுக எம்.எல்.ஏ. எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். தவெக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு, பதவியை ராஜினாமா செய்யும் 6-ஆவது அதிமுக எம்.எல்.ஏ. இவர் ஆவார். இந்த விவகாரம் குறித்து எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கடுமையாக விமர்சித்து ட்வீட் செய்துள்ளார்.
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இனிமேல் காருக்கு Fancy நம்பர் வாங்கனும்ன்னா காரை தான் விற்கனும்.. ரூ.80,000 முதல் ரூ.8 லட்சம் வரை கட்டணம் உயர்வு.
தமிழகத்தில் வாகனங்களுக்கான Fancy பதிவு எண்களின் கட்டணங்களை இரு மடங்காக உயர்த்தி, தமிழக அரசு வரைவு திருத்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதன்படி, தற்போதைய மற்றும் அடுத்த 3 வரிசை எண்களுக்கான கட்டணம் ரூ.40,000-லிருந்து ரூ.80,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 5 முதல் 8 வரையிலான எதிர்கால வரிசைகளுக்கு ரூ.60,000-லிருந்து ரூ.1.20 லட்சமாகவும், 9 மற்றும் 10-வது வரிசைகளுக்கு ரூ.1 லட்சத்திலிருந்து ரூ.2 லட்சமாகவும் கட்டணம் அதிகரித்துள்ளது.