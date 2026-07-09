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  4. No plans to install Smart Meters for now, says Electricity Minister Nelmark Kumar
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ஸ்மார்ட் மீட்டர் பொருத்தும் திட்டம் தற்போதைக்கு இல்லை: மின்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் அதிரடி

nirmal kumar
Publish: Thu, 9 Jul 2026 (17:14 IST) Updated: Thu, 9 Jul 2026 (17:05 IST)
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தமிழ்நாட்டில் மின்சார பயன்பாட்டை கணக்கெடுப்பதற்காக ஸ்மார்ட் மீட்டர் பொருத்தும் திட்டம் தற்போதைக்கு அமல்படுத்தப்படாது என்று மின்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.
 
கடந்த திமுக ஆட்சி காலத்தில் ஸ்மார்ட் மீட்டர் பொருத்தும் திட்டம் கொண்டுவரப்படும் என்று கூறப்பட்ட போதிலும், அவர்களது ஐந்து ஆண்டு கால ஆட்சியில் அதற்கான எந்தவொரு ஆக்கப்பூர்வமான முயற்சியும் எடுக்கப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு பரவலாக இருந்தது. இந்த நிலையில், தற்போதைய புதிய அரசு இத்திட்டம் குறித்து முக்கிய விளக்கமளித்துள்ளது.
 
இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மின்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் "மின்சார வாரியத்திற்கு முதற்கட்டமாக சுமார் 15,000 புதிய பணியாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுப் பணியில் சேர்க்கப்பட உள்ளனர். மின் துறையில் தற்போது நிலவி வரும் அடிப்படை பிரச்சனைகளை களைந்து, கட்டமைப்பை சீரமைப்பதே எங்களது தற்போதைய முதல் பணியாகும். 
 
மின்வாரியத்தைச் சீரமைத்த பின்னரே, அடுத்தகட்டமாக ஸ்மார்ட் மீட்டர் வசதி குறித்து விரிவான ஆய்வு செய்து முடிவெடுக்கப்படும்" என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார். அரசின் இந்த அறிவிப்பு பொதுமக்களிடையேயும் மின்வாரிய ஊழியர்களிடையேயும் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

ஸ்மார்ட் மீட்டர் பொருத்தும் திட்டம் தற்போதைக்கு இல்லை: மின்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் அதிரடி

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