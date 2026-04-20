திங்கள், 20 ஏப்ரல் 2026
  த‌மிழக‌ம்
Last Modified: திங்கள், 20 ஏப்ரல் 2026 (18:22 IST)

நாளை 6 மணிக்கு மேல்!. அரசியல் கட்சிகளுக்கு செக் வைத்த தேர்தல் ஆணையம்!..

தமிழகத்தில் உள்ள 234 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கும் வருகிற 23ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக தேர்தலை நடத்துகிறது தேர்தல் ஆணையம். தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட உடனேயே தமிழகத்தில் உள்ள முக்கிய அரசியல் கட்சிகள் கூட்டணி அமைப்பது, தொகுதி பங்கீடு பிரிப்பது, பிரச்சாரம் செய்து போன்ற வேலைகளில் மும்முரம் காட்ட தொடங்கியது.

வழக்கமாக அதிமுக, திமுக மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சி என மும்முனை போட்டி நிலவும். ஆனால், தற்பொது விஜயின் தவெகவும் இந்த போட்டியில் இணைந்திருப்பதால் நான்குமுனை போட்டி நிலவுகிறது..

கடந்த பல நாட்களாகவே திமுக தலைவர் மற்றும் தமிழக முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின், துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின், எதிர் கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், தவெக தலைவர் விஜய் ஆகியோர் பல இடங்களுக்கும் இந்த பிரச்சாரம் செய்தார்கள்

இந்நிலையில்தான் நாளையோடு பிரச்சாரம் முடிவடைவதால் நாளை மாலை 6  மணிக்கு மேல் பிரச்சாரம், பொதுக்கூட்டம் நடத்த தேர்தல் ஆணையம் தடை விதித்திருக்கிறது. மேலும், டிஜிட்டல் முறையிலும் பிரச்சாரம் செய்யக்கூடாது என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருக்கிறது. அதோடு, வாக்காளர் அல்லாதோர் தொகுதியிலிருந்து வெளியேற வேண்டும் எனவும், பிரச்சார வாகனுங்களுக்கான அனுமதி நாளை மாலையிடும் ரத்து செய்யப்படும் எனவும் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருக்கிறது.

பீகார் மாநிலத்தின் பாட்னாவில் உள்ள சஞ்சய் காந்தி உயிரியல் பூங்காவில் சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் வகையில் ஒரு புதிய முயற்சியை கையில் எடுத்துள்ளது.

வடக்கு ஜப்பானில் இன்று சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. ரிக்டர் அளவில் 7.4 ஆக பதிவான இந்த நிலநடுக்கத்தை தொடர்ந்து, கடலோர பகுதிகளில் மூன்று மீட்டர் உயரம் வரை சுனாமி அலைகள் எழக்கூடும் என ஜப்பானிய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

சத்தீஸ்கர் மாநிலம் ஜஷ்பூர் மாவட்டத்தில் இன்று மாலை ஒரு தனியார் விமானம் மரத்தில் மோதி விபத்துக்குள்ளானதாக முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவரும், நடிகருமான விஜய், தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்காகத் தாக்கல் செய்துள்ள வேட்புமனுக்களில் சுமார் 100 கோடி ரூபாய் சொத்துக்களை மறைத்துள்ளதாக எழுந்துள்ள குற்றச்சாட்டில் வருமான வரித்துறை பதிலளிக்கச் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்

திரைத்துறையிலிருந்து பலரும் அரசியலுக்கு வந்திருந்தாலும் எம்ஜிஆருக்கு பின் அதிக கூட்டம் கூடுவது விஜய்க்கு என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்.

