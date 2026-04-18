சனி, 18 ஏப்ரல் 2026
Written By Mahendran
Last Updated : சனி, 18 ஏப்ரல் 2026 (14:09 IST)

திமுகவுக்கு பிரச்சாரம்!. களத்தில் இறங்கிய ராகுல் காந்தி, தேஜஸ்வி யாதவ், அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்!...

தமிழகத்தில் வருகிற 23ம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில் அரசியல் களம் சூடுபிடித்திருக்கிறது. திமுக தலைவர் ஸ்டாலின், எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, நாம் தமிழர் கட்சி சீமான், தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் என பலரும் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.

திமுகவுக்கு எதிரான வாக்குகளை விஜய் பிரிப்பார் என்பதால் இந்த தேர்தல் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. ஒருபக்கம், இந்த தேர்தலில் யாருக்கும் மெஜாரிட்டி கிடைக்காது. தொங்கு சட்டசபை அமைய வாய்ப்பிருக்கிறது என பலரும் சொல்கிறார்கள். ஆனால், திமுகவே இந்த முறையும் ஆட்சியை பிடிக்கும் என சில கருத்துக்கணிப்புகள் சொல்கிறது.

எனவே, எப்படியாவது இந்த முறையும் ஆட்சியை பிடித்துவிட வேண்டும் என நினைக்கும் திமுக தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறது. ஒருபக்கம் முக ஸ்டாலின், மறுபக்கம் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோர் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். ஒருபக்கம் பழனிச்சாமியும் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

இந்நிலையில், இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள அரசியல் கட்சி தலைவர் திமுகவுக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் செய்வதற்காக தமிழகம் வரவிருக்கிறார்கள். ராஷ்டிரிய ஜனதா தள கட்சியின் தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ் இன்று ஸ்டாலினுடன் இணைந்து திருப்பூரில் பிரச்சாரம் செய்கிறார். ஒருபக்கம், மக்களவை எதிர்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி ராணிப்பேட்டை மற்றும் திருச்சி மாவட்டம் துறையூரில் மதச்சார்பற்ற முன்னேற்ற கூட்டணிக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் செய்கிறார். அதேபோல், ஆம் ஆத்மி கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் டெல்லி முன்னாள் முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் வருகிற 20 மற்றும் 21 ஆகிய தேதிகளில் பிரச்சாரம் செய்வதற்காக தமிழகம் வருகிறார்.


மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் வகையில், அகவிலைப்படியை 2 சதவீதம் உயர்த்த மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அதிகரித்து வரும் பணவீக்கம் மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வை சமாளிக்க, அரசு ஊழியர்களின் வாழ்க்கை தரத்தை பாதுகாக்கும் நோக்கில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மக்களவையில் பெண்களுக்கான இட ஒதுக்கீட்டுடன் தொடர்புடைய 131-வது அரசியலமைப்பு சட்டத்திருத்த மசோதா தோற்கடிக்கப்பட்டது குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது கடும் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். இந்த மசோதாவை ஆதரிக்காததற்காக எதிர்க்கட்சிகள் "தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் வருந்துவார்கள்" என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தமிழகத்தில் 2021 சட்டமன்ற தேர்தல் வருகிற 23ம் தேதி நடைபெறவிருக்கிறது.

கணவனுடன் ஏற்பட்ட சண்டை காரணமாக கோபப்பட்ட ஒரு பெண் தான் வசிக்கும் வீட்டு மாடியிலிருந்து கட்டு கட்டாக பணத்தை சாலையில் வீசி எறிந்த சம்பவம் சீனாவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

எம்ஜிஆர் அதிமுக துவங்கிய காலத்திலிருந்தே அந்த கட்சியில் பயணித்தவர் செங்கோட்டையன்.

