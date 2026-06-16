  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. elders are increasing in tamilnadu fast
Written By
Last Modified: Tuesday, 16 June 2026 (19:38 IST)

தமிழ்நாட்டில் அதிகமாகும் முதியோர்களின் எண்ணிக்கை!.. நிதியமைச்சர் தகவல்!..

mariya wilson
Publish: Tue, 16 Jun 2026 (19:38 IST) Updated: Tue, 16 Jun 2026 (19:42 IST)
google-news
தவெக நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் இன்று மாலை தமிழகத்தின் நிதிநிலை பற்றிய வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட்டார். அதில் தமிழ்நாட்டின் ஒட்டுமொத்த கடன் 13.18 லட்சம் கோடி எனவும், தனிநபர் மீதான கடன் 1.28 லட்சம் ரூபாயாக அதிகரித்திருப்பதாகவும் அவர் கூறினார்.

மேலும் 2020 - 21ல் தனிநபர் மீதான கடன் 67 ஆயிரத்து 87 ரூபாயாக இருந்ததாகவும் கடந்த ஐந்து வருடங்களில் அது 92 சதவீத வளர்ச்சியை கண்டு ஒரு லட்சத்து 28 ஆயிரத்து 934 ஆக உயர்ந்திருப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார்..

மேலும் தமிழ்நாட்டின் மக்கள் தொகை மக்கள் தொகையில் முதியோர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதாகவும் 2011ல் மொத்த மக்கள் தொகையில் முதியவர்கள் எண்ணிக்கை 10.6 சதவீதம் இருந்தது, 2031-ல் இது 18.2 சதவீதமாக உயரும் என கணிக்கப்படிருக்கிறது எனவும் கூறினார். மேலும் அதிகம் பேர் முதுமை அடைவதற்கு ஏற்ப வருவாய் முன்னேற்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டிய எனவும் அவர் கூறியிருக்கிறார்.

மக்கள் தொகையில் முதியோர் எண்ணிக்கையில் வளர்ச்சி முக்கிய மாநிலங்களோடு ஒப்பிட்டால் கர்நாடகாவில் 56.3 சதவீதமாகவும், மகாராஷ்டிராவில் 50 சதவீதமாகவும் இருக்கிறது. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் அது 71.7 சதவீதமாக இருக்கிறது. தேசிய சராசரி 56 சதவீதம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தமிழ்நாட்டின் கடன் அதிகரிக்க 4 முக்கிய காரணங்கள்!. வெள்ளை அறிக்கை சொல்வது இதுதான்!..

தமிழ்நாட்டின் கடன் அதிகரிக்க 4 முக்கிய காரணங்கள்!. வெள்ளை அறிக்கை சொல்வது இதுதான்!..தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சிக்கு வந்துள்ள நிலையில் நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் இன்று மாலை தமிழகத்தின் நிதிநிலை பற்றிய வெள்ளை அறிக்கையை செய்தியாளர்கள் முன்பு வெளியிட்டார்.

இலவச திட்டங்களால் 25 ஆயிரம் கோடி கூடுதல் செலவு!.. நிதியமைச்சர் தகவல்!...

இலவச திட்டங்களால் 25 ஆயிரம் கோடி கூடுதல் செலவு!.. நிதியமைச்சர் தகவல்!...தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது. விஜய் முதல்வராக பதவியேற்றபோது தமிழகத்தின் நிதிநிலை எப்படி இருக்கிறது என்பதை ஆய்வு செய்து விரைவில் ஒரு வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடுவோம் என கூறியிருந்தார்.

தமிழ்நாட்டில் அதிகமாகும் முதியோர்களின் எண்ணிக்கை!.. நிதியமைச்சர் தகவல்!..

தமிழ்நாட்டில் அதிகமாகும் முதியோர்களின் எண்ணிக்கை!.. நிதியமைச்சர் தகவல்!..தவெக நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் இன்று மாலை தமிழகத்தின் நிதிநிலை பற்றிய வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட்டார்

வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட்டார் நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன்: தமிழ்நாட்டின் உண்மையான கடன் அளவு ரூ.13.18 லட்சம் கோடி

வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட்டார் நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன்: தமிழ்நாட்டின் உண்மையான கடன் அளவு ரூ.13.18 லட்சம் கோடிதமிழ்நாட்டின் தற்போதைய நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் அவர்கள் மாநிலத்தின் நிதி நிலைமை குறித்த வெள்ளை அறிக்கையை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளார். இந்த அறிக்கையில் உள்ள புள்ளிவிவரங்கள் தமிழகத்தின் பொருளாதார நெருக்கடியை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டியுள்ளன.

அமெரிக்கா-ஈரான் ஒப்பந்தம்: கச்சா எண்ணெய் விலை $80-க்கு கீழ் வீழ்ச்சி அடைய வாய்ப்பு.. பெட்ரோல் விலை குறையுமா?

அமெரிக்கா-ஈரான் ஒப்பந்தம்: கச்சா எண்ணெய் விலை $80-க்கு கீழ் வீழ்ச்சி அடைய வாய்ப்பு.. பெட்ரோல் விலை குறையுமா?அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் நாடுகளுக்கு இடையே முன்மொழியப்பட்டுள்ள புதிய உடன்படிக்கை வரும் வெள்ளிக்கிழமை அன்று முறைப்படி கையெழுத்தாகி, ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக எவ்வித தடங்கலும் இன்றி கப்பல் போக்குவரத்து மீண்டும் தொடங்கினால், அடுத்த இரண்டு முதல் மூன்று வாரங்களுக்குள் கச்சா எண்ணெய் விநியோகம் வழக்கம் போல் சீராகும் என்று இந்திய எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிறுவனங்களின் உயர் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.