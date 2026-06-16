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  4. Finance Minister Maria Wilson Releases White Paper: Tamil Nadu's Total Debt Mounts to Rs 13.18 Lakh Crore
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Last Updated : Tuesday, 16 June 2026 (18:16 IST)

வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட்டார் நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன்: தமிழ்நாட்டின் உண்மையான கடன் அளவு ரூ.13.18 லட்சம் கோடி

நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன்
Publish: Tue, 16 Jun 2026 (18:15 IST) Updated: Tue, 16 Jun 2026 (18:16 IST)
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தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் அவர்கள் மாநிலத்தின் நிதி நிலைமை குறித்த வெள்ளை அறிக்கையை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளார். இந்த அறிக்கையில் உள்ள புள்ளிவிவரங்கள் தமிழகத்தின் பொருளாதார நெருக்கடியை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டியுள்ளன. 
 
தமிழ்நாட்டின் உண்மையான ஒட்டுமொத்தக் கடன் அளவு 13.18 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளதாக நிதியமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார். இதன் காரணமாக, மாநிலத்தின் ஒவ்வொரு தனி நபர் மீதான கடன் சுமை 1.28 லட்சம் ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
மேலும், மாநிலத்தின் சொந்த வரி வருவாய் விகிதம் 5.45 விழுக்காடு சரிவடைந்துள்ளதாகவும், நடப்பு 2025-26 நிதியாண்டில் நிதிப் பற்றாக்குறை மட்டும் 1.33 லட்சம் கோடி ரூபாயாக இருக்கும் என்றும் நிதியமைச்சர் தன் அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். 
 
வருவாய் பற்றாக்குறை அதிகமாக உள்ளதால், புதிய உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களுக்கு நிதி ஒதுக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மிக மோசமான சூழலாக, அரசாங்கம் தனது அன்றாட நிர்வாக செலவுகளையும், வழக்கமான திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கும் கூட தொடர்ந்து கடன் வாங்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் தள்ளப்பட்டுள்ளது என்று நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் கவலை தெரிவித்துள்ளார்.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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