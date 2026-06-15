  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. tvk government credited thousand rupees to women
Written By
Last Modified: Monday, 15 June 2026 (12:51 IST)

பெண்களின் வங்கி கணக்கில் ரூ.1000 இன்று கிரெடிட்!.. 2500 எப்போ கிடைக்கும்?..

vijay
Publish: Mon, 15 Jun 2026 (12:51 IST) Updated: Mon, 15 Jun 2026 (12:54 IST)
google-news
2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற திமுக தனது தேர்தல் வாக்குறுதியில் பெண்களுக்கு மகளிர் உரிமைத் தொகையாக மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கப்படும் என அறிவித்தது. ஆனால் திமுக ஆட்சிக்கு வந்து இரண்டு வருடங்கள் கழித்துதான் அந்த தொகை பெண்களின் வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்பட்டது. மேலும், அதோடு தகுதியுள்ள பல பெண்களுக்கு இந்த உரிமை தொகை கிடைக்கவில்லை என்கிற புகார் இருந்தது.

2026 தேர்தலில் போது திமுக வெளியிட்ட தேர்தல் வாக்குறுதியில் பெண்களுக்கான உரிமை தொகை 2 ஆயிரமாக உயர்த்தி தரப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் தமிழக வெற்றிக் கழகம் பெண்களுக்கு மாதம் 2500 கொடுக்கப்படும் என தேர்தல் வாக்குறுதியில் கூறியிருந்தது. நடந்துமுடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக தோற்றுப் போனது. மாறாக தவெக வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்தது.

எனவே, தவெக அரசு 1000 கொடுக்குமா? இல்லை 2500 கொடுக்குமா? என்கிற எதிர்பார்ப்பு மக்களிடம் ஏற்பட்ட நிலையில் கடந்த மாதம் 15ம் தேதி மகளிர் உரிமை பெறும் பெண்களின் வங்கி கணக்கில் ஆயிரம் ரூபாய் வரவு வைக்கப்பட்டது. அதேபோல் ஜூன் 15ஆம் தேதியான இன்று ஒரு கோடியே 31 லட்சம் பெண்களின் வங்கி கணக்கில் ரூ.1000 வர வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அனேகமாக தவெக 2500 ரூபாய் கொடுப்பதற்கு இன்னும் பல மாதங்களாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது..

கும்மிடிபூண்டியில் 3 வயது குழந்தை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை என்ற தகவல் பொய்யானது.. கனிமொழி குற்றச்சாட்டுக்கு காவல்துறை விளக்கம்..

கும்மிடிபூண்டியில் 3 வயது குழந்தை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை என்ற தகவல் பொய்யானது.. கனிமொழி குற்றச்சாட்டுக்கு காவல்துறை விளக்கம்..திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டியில் மூன்று வயது குழந்தை சமூக விரோதிகளால் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு, முட்புதரில் வீசப்பட்டதாக கூறப்பட்ட சம்பவம் தமிழகத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இச்சம்பவம் குறித்து திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கடுமையான கண்டனத்தைப் பதிவு செய்துள்ளார்.

எல்லாரையும் கட்சியை விட்டு நீக்குறது ஹிஸ்ட்ரியா?!.. பழனிச்சாமிக்கு சி.விஜயபாஸ்கர் எதிர்ப்பு!..

எல்லாரையும் கட்சியை விட்டு நீக்குறது ஹிஸ்ட்ரியா?!.. பழனிச்சாமிக்கு சி.விஜயபாஸ்கர் எதிர்ப்பு!..நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக 47 தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்று மூன்றாவது இடத்திற்கு சென்றுவிட்டது.

ஒரு எழுத்து மாறாம அப்படியே காப்பி பேஸ்ட்.. கனவு காணுவது கூட சொந்தமா கிடையாதா?

ஒரு எழுத்து மாறாம அப்படியே காப்பி பேஸ்ட்.. கனவு காணுவது கூட சொந்தமா கிடையாதா?சமூக ஊடகங்களில் தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட இருப்பதாக பரவும் ஒரு தகவல், எந்தவொரு எழுத்துப் பிழையும் மாறாமல் அப்படியே பல கணக்குகளில் 'காப்பி பேஸ்ட்' செய்யப்பட்டுப் பகிரப்பட்டு வரும் வினோதமான நிகழ்வு தற்பொழுது அம்பலமாகியுள்ளது.

மற்ற கட்சியினர் தவெகவில் இணைவது பலமா?. தலைவலியா?.. தவெகவுக்கு உள்ள சவால்...

மற்ற கட்சியினர் தவெகவில் இணைவது பலமா?. தலைவலியா?.. தவெகவுக்கு உள்ள சவால்...நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று திமுக கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவோடு கூட்டணி ஆட்சியை அமைத்திருக்கிறது.

தவெகவுக்கு தாவும் அதிமுகவினர்!.. அப்செட்டில் தவெகவினர்!.. நடப்பது என்ன?!...

தவெகவுக்கு தாவும் அதிமுகவினர்!.. அப்செட்டில் தவெகவினர்!.. நடப்பது என்ன?!...அரசியலில் இருப்பவர்கள் எப்போதும் ஒரு ஆதாயத்தை நம்பித்தான் இருப்பார்கள்.