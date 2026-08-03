பீகார் இடைத்தேர்தலில் பிரசாந்த் கிஷோர் முன்னிலை.. பாஜக கோட்டையில் நடந்த அதிரடி மாற்றம்...
பீகார் மாநிலம் பாங்கிபூர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில், தேர்தல் வியூக நிபுணரான பிரசாந்த் கிஷோர் ஆரம்பக் கட்ட வாக்குகளில் முன்னிலை பெற்றுள்ளார். தேர்தல் ஆணையத்தின் தரவுகளின்படி, நான்காவது சுற்று முடிவில் அவர் 6,269 வாக்குகளுடன் முன்னிலையில் இருக்க, பாஜக வேட்பாளர் நீரஜ் குமார் 5,124 வாக்குகளுடன் அவரை நெருங்கி வருகிறார். பாஜகவின் அசைக்க முடியாத கோட்டையாகக் கருதப்படும் பாங்கிபூரில் நிலவும் இந்தப் போட்டி அரசியல் அரங்கில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பாங்கிபூர் மட்டுமின்றி, மத்தியப் பிரதேசம் ததியா மற்றும் குஜராத் மஞ்ஜல்பூர் ஆகிய தொகுதிகளிலும் இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. நாடு முழுவதும் கடந்த காலங்களில் நடைபெற்ற மாணவர்களின் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பான போராட்டங்களுக்குப் பிறகு நடைபெறும் இந்தத் தேர்தல்கள், இளம் வாக்காளர்களின் மனநிலையைத் தெளிவாகப் பிரதிபலிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பாஜகவின் கோட்டையான பாங்கிபூரில், வேட்பாளர் கடைசி நேரத்தில் மாற்றப்பட்டதும், பிரசாந்த் கிஷோரின் நேரடித் தேர்தல் களப்பயணமும் கூடுதல் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன. ததியா தொகுதியில் பாஜகவின் அசுதோஷ் திவாரிக்கும், காங்கிரஸ் வேட்பாளர் கன்ஷ்யாம் சிங்கிற்கும் இடையே நேரடி போட்டி நிலவுகிறது.
அதேபோல், மஞ்ஜல்பூர் தொகுதியில் பாஜக சார்பில் சதீஷ் கோவிந்த்பாய் படேலும், காங்கிரஸ் சார்பில் பிகாபாய் ரபாரியும் களத்தில் உள்ளனர். இந்த இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் நாட்டின் ஒட்டுமொத்த அரசியல் போக்கைத் தீர்மானிக்கும் முக்கிய மைல்கல்லாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva