  த‌மிழக‌ம்
  "Evidence of Corruption is Being Gathered," Says Finance Minister Mariawilson on Madurai Corporation Malpractices
Last Updated : Sunday, 31 May 2026 (08:55 IST)

வடமாநிலங்களில் இருந்து வந்தவர்களுக்கு கூட பெண்கள் உரிமைத்தொகை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது: நிதியமைச்சர் மரியவில்சன்

நிதியமைச்சர் மரியவில்சன்
Publish: Sun, 31 May 2026 (08:53 IST) Updated: Sun, 31 May 2026 (08:55 IST)
மதுரை மாநகராட்சியில் நிதி நிர்வாகத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் முறைகேடுகள் மற்றும் ஊழல் நடந்துள்ளதாக கூறி, தமிழக நிதியமைச்சர் மரியவில்சன் அவர்கள் வெளியிட்டுள்ள அதிரடி அறிக்கை அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த முறைகேடுகள் தொடர்பான அனைத்து முக்கிய ஆவணங்களும், ஆதாரங்களும் தற்பொழுது தீவிரமாக திரட்டப்பட்டு வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
செய்தியாளர்களை சந்தித்த நிதியமைச்சர், "மதுரை மாநகராட்சியில் நடந்துள்ள ஊழல் குறித்த முதற்கட்ட ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளன. முழுமையான ஆதாரங்கள் திரட்டப்பட்டவுடன், மக்கள் முன் அனைத்து உண்மைகளும், தகவல்களும் ஆதாரப்பூர்வமாக வைக்கப்படும்" என்று உறுதியளித்தார். 
 
மேலும், அரசின் திட்டங்கள் தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டதை சுட்டிக்காட்டிய அவர், தமிழ்நாட்டு பெண்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்க வேண்டிய 'பெண்கள் உரிமைத்தொகை' திட்டம் தற்பொழுது வடமாநிலங்களில் இருந்து வந்தவர்களுக்கு கூட தகுதியின்றி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்ற அதிர்ச்சிகரமான குற்றச்சாட்டையும் முன்வைத்தார்.
 
அரசின் மக்கள் நலத்திட்டங்களில் அரங்கேறியுள்ள இத்தகைய குளறுபடிகள் மற்றும் மாநகராட்சி நிதி ஆதாரங்களில் நடந்துள்ள முறைகேடுகள் குறித்து உயர்மட்ட விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும், தவறு செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சட்டத்தின் முன் நிறுத்தப்படுவார்கள் என்றும் அமைச்சர் மரியவில்சன் மிக கண்டிப்பாக தெரிவித்துள்ளார். இச்சம்பவம் மதுரை மாநகராட்சி வட்டாரத்தில் தற்பொழுது பெரும் பதற்றத்தை உருவாக்கியுள்ளது.
 
பொதுச்செயலாளர் பதவியில் இருந்து விலகுகிறாரா துரைமுருகன்.. வயது மூப்பு காரணம் என தகவல்..

அடிக்கடி வந்து சோதனை செய்வேன்: அதிகாரிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்த பத்திரப்பதிவு துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன்தமிழகத்தில் உள்ள சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் இனி அடிக்கடி திடீர் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று வணிகவரி மற்றும் பத்திரப்பதிவுத் துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் அவர்கள் அதிரடி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

திருவள்ளுவரின் காவி உடை.. நடிகை கஸ்தூரியின் சாட்டையடி பதிவு:திருவள்ளுவருக்கு காவி உடை அணிந்த விவகாரம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் இதுகுறித்த சர்ச்சைக்கு நடிகை கஸ்தூரி தனது ட்விட்டரில் ஒரு பதிவை செய்துள்ளார். அதில் அவர் கூறியுள்ளதாவது:

ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த மூவரை வெட்டிய போதை ஆசாமி.. திமுக பெண் கவுன்சிலர் மகன் கைது..தமிழகத்தின் மயிலாடுதுறை பகுதியில் அரங்கேறியுள்ள ஒரு கொடூரமான வன்முறை சம்பவம் பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. மயிலாடுதுறையில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று நபர்கள், போதை ஆசாமியால் ஓட ஓட விரட்டி அரிவாளால் வெட்டப்பட்ட சம்பவம் தற்பொழுது மாவட்டத்தையே உலுக்கியுள்ளது.

ஒரு வார்த்தை சொல்லியி்ருந்தா விஜய் வீடு தேடி வந்திருப்பார்!.. பிரேமலதா பேட்டி!...2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்து தேமுதிக தேர்தலை சந்தித்தது. தேமுதிகவுக்கு 10 சட்டசபை தொகுதிகளும், ஒரு எம்பி தொகுதியும் ஒதுக்கப்பட்டது.

நாளை திருச்சியில் முதல்வர்!.. என்னப் பேசப்போகிறார் விஜய்?..தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி மலர்ந்திருக்கிறது. தவெக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.