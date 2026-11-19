அக்வான் புயல் ஏமாற்றினாலும் பரவாயில்லை.. நவம்பர் 23 முதல் தமிழகத்தில் மழை.. வானிலை எச்சரிக்கை..
வங்கக்கடலில் உருவான அக்வான் புயல் வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து ஆந்திரா மற்றும் ஒடிசா கடற்கரையை நோக்கிச் செல்வதால், வட தமிழக மாவட்டங்களுக்கு விடுக்கப்பட்ட மழை எச்சரிக்கைகள் திரும்ப பெறப்பட்டன.
இதனால் மழை ஏமாற்றத்தில் இருந்த தமிழக மக்களுக்கு ஆறுதல் தரும் விதமாக, நவம்பர் 23 முதல் மீண்டும் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த புயல் விலகி சென்றதால் வடகிழக்கு பருவமழை மந்தமாகி குளிர் அதிகரித்தாலும், வரும் நவம்பர் 23-ஆம் தேதி முதல் அடுத்தகட்ட மழைப்பொழிவு தொடங்குவதற்கான சூழல் உருவாகியுள்ளது.
குறிப்பாக சென்னை, டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் தென் தமிழக பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால், டெல்டா விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியும் எதிர்பார்ப்பும் எழுந்துள்ளது.