சனி, 18 ஏப்ரல் 2026
Written By Mahendran
Last Updated : சனி, 18 ஏப்ரல் 2026 (11:31 IST)

தருமபுரியில் விஜய் பிரச்சாரத்துக்கு அனுமதி மறுப்பு!.. மாத்தி மாத்தி Fun பண்றாங்க...

தவெக தலைவர் விஜய் எங்கு சென்றாலும் அவரை காண பல்லாயிரம் மக்கள் கூடி விடுகிறார்கள்.. அதற்கு காரணம் அடிப்படையில் அவர் சினிமாவில் பிரபல நடிகராக இருந்தவர்.. அவருக்கு ஏராளமான ரசிகர் கூட்டம் உண்டு. இதனாலேயே விஜய் ஒரு இடத்திற்கு பிரச்சாரத்திற்கு செல்ல வேண்டுமானால் அவரால் சுலபமாக செல்ல முடிவதில்லை.

வழியெங்கும் அவரை காண பொதுமக்கள் நிற்கிறார்கள்.. ஒருபக்கம் அவரின் பிரச்சார வாகனத்தின் எல்லா பக்கத்திலும் இளைஞர்கள் இருசக்கர வாகனங்களில் பின் தொடர்ந்து அவரை அருகில் பார்க்க முயற்சி செய்கிறார்கள்.. அலரும் செல்ஃபி எடுக்கிறார்கள்..

ஒருபக்கம் விஜய் தொடர்ந்து தனது பிரச்சாரங்களை ரத்து செய்து வருகிறார். ஏற்கனவே சென்னையில் பல பகுதிகளிலும் பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்தார். கடலூரில் பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்தார். இன்று சென்னை பெரம்பூரில் தெருதெருவாக சென்று அவர் பிரச்சாரம் செய்ய காவல்துறையினர் அனுமதி கொடுத்திருந்தனர்.

ஆனால் அப்படி இருந்தும் விஜய் பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்துவிட்டார். ஒருபக்கம் தர்மபுரியில் நாளை பிரச்சாரம் மற்றும் ரோட் ஷோ இரண்டுக்கும் அனுமதி கேட்கப்பட்டிருந்தது.. ஆனால் விஜயின் பிரச்சாரத்திற்கு அனுமதி கொடுக்க மறுத்த போலீசார் விஜயின் ரோட் ஷோவுக்கு மட்டும் அனுமதி கொடுத்திருக்கிறார்கள். அதேபோல், கடலூரிலும் நாளை விஜய் பிரச்சாரத்துக்கு அனுமதி கொடுக்கவில்லை. எனவே விஜய் நாளை தர்மபுரி செல்வரா? இல்லை வீட்டிலேயே இருப்பாரா என்பது நாளை தெரிந்துவிடும்.

ஒருபக்கம் போலீசார் அனுமதி கொடுத்தால் விஜய் பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்கிறார். ஒருபக்கம், போலீஸ் அனுமதி கொடுப்பதில்லை. இருவரும் மாறி மாறி  Fun பண்றாங்க என நெட்டிசன்கள் பதிவிட்டு வருகிறார்ர்கள்.


மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா தோல்வி.. மற்ற 2 மசோதாக்களையும் தாக்கல் செய்யாத மத்திய அரசு..!நாடாளுமன்ற மக்களவையில் பெண்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு மசோதா உட்பட மூன்று முக்கிய மசோதாக்கள் போதிய ஆதரவு கிடைக்காததால் தோல்வியடைந்தன.

8000 பேர் வீட்டுக்கு போக தயாராக இருங்க.. ஃபேஸ்புக் நிறுவனத்தின் அறிவிப்பால் ஊழியர்கள் அதிர்ச்சி..!ஃபேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் நிறுவனங்களின் தாய் நிறுவனமான மெட்டா அடுத்த மாதத்திற்குள் சுமார் 8,000 ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இது அந்த நிறுவனத்தின் மொத்த பணியாளர்களில் சுமார் 10 சதவீதமாகும்.

பெண்களுக்கான 33 சதவீத இட ஒதுக்கீடு மசோதா தோல்வி.. 3ல் 2 பங்கு பெரும்பான்மை இல்லை..!நாடாளுமன்ற மக்களவையில் பெண்களுக்கான 33 சதவீத இட ஒதுக்கீடு தொடர்பான அரசியலமைப்பு மசோதா, 2026 போதிய ஆதரவு கிடைக்காததால் தோல்வியடைந்தது. இந்த மசோதா நிறைவேற மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மை தேவைப்பட்ட நிலையில், அரசுக்கு தேவையான ஆதரவு கிடைக்கவில்லை. வாக்கெடுப்பில் மசோதாவிற்கு ஆதரவாக 298 வாக்குகளும், எதிராக 230 வாக்குகளும் பதிவாகின.

ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை முழுவதுமாக திறந்துவிட்டோம்.. ஈரான் அறிவிப்பு.. ஆனால் திடீரென பிரச்சனை செய்யும் புரட்சி படை..!ஹார்முஸ் நீர்சந்தி "முழுமையாகத் திறக்கப்பட்டுள்ளதாக" ஈரானிய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அப்பாஸ் அரக்ச்சி அறிவித்திருந்த நிலையில், தற்போது ஈரானின் புரட்சிகர காவல்படை புதிய நிபந்தனைகளை விதித்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த அறிவிப்பால் ஈரானிய அரசுக்குள்ளேயே முரண்பாடுகள் நிலவுவது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.

நான் சொன்னதை தப்பா போட்டாங்க!.. பெண்களுக்கு திமுகதான் காவலன்!. பிரேமலதா யுடர்ன்!..தேமுதிக எப்போது அதிமுக போன்ற கட்சியுடன் கூட்டணி வைக்க துவங்கியதோ அப்போது முதலே பலமான பேரத்தை நடத்திய பிறகுதான் கூட்டணியில் இணைகிறது.

