தொடர்புடைய செய்திகள்
- திருமாவளவன், பிரேமலதாவை இன்று சந்திக்கும் விஜய்?..
- தவெகவுக்கு ஆதரவளிக்கும் அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள்?!.. கேட்பதை கொடுப்பாரா விஜய்?..
- ஆளுங்கட்சி வரிசையில் தவெக, காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள், விசிக.. முதல்முறையாக எதிர்க்கட்சி வரிசையில் அதிமுக, திமுக...!
- எல்லாரையும் பாக்குறாரே!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமியை சந்திப்பாரா விஜய்?...
- பழனிச்சாமிக்கு 17 எம்.எல்.ஏக்கள் மட்டுமே ஆதரவு!.. அதிமுகவில் அதிர்ச்சி..
திமுக உதவியுடன் பழனிச்சாமி முதல்வராக முயன்றார்!.. சிவி சண்முகம் குற்றச்சாட்டு!..
நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக படுதோல்வியை சந்தித்து மூன்றாம் இடத்திற்கு சென்றுவிட்டது. இது அதிமுகவில் வெற்றி பெற்ற எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் அதிமுக தொண்டர்களுக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது..
ஒருபக்கம், சிவி சண்முகம் மற்றும் எஸ்பி வேலுமணி தலைமையில் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கடந்த சில நாட்களாக ஆலோசனை நடத்தி வந்தனர். எனவே, அதிமுக இரண்டாக உடையப் போகிறது என்கிற செய்தி கடந்த இரண்டு நாட்களாகவே ஓடிக்கொண்டிருந்தது.
இந்நிலையில் தற்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த சிவி சண்முகம் ‘தமிழக மக்கள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு வாக்களித்திருக்கிறார்கள். மக்களின் முடிவை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம்.. அதிமுக தோல்வி அடைந்திருக்கிறது. தேர்தலுக்கு முந்தைய கூட்டணியில் தற்போது அதிமுக இல்லை. திமுகவை எதிர்த்து துவங்கப்பட்டதுதான் அதிமுக. ஆனால்,திமுகவின் ஆதரவோடு முதலமைச்சர் பதவியைப் பெற எடப்பாடி பழனிச்சாமி முடிவு செய்தார்.
இந்த முடிவை அவர் எங்களிடம் சொன்னபோது நாங்கள் அதை ஏற்கவில்லை. இன்னும் சொல்லப்போனால் பேரதிர்ச்சிக்கு உள்ளானோம். திமுகவை எதிர்த்துதான் பல வருடங்களாக அரசியல் செய்து வருகிறோம். இப்போது நாம் திமுக ஆதரவோடு ஆட்சி அமைத்தால் எதிர்காலம் என்னாவது என்று நாங்கள் அதை ஏற்கவில்லை..
அதிமுகவின் சட்டமன்ற தலைவராக எஸ்பி வேலுமணியும், அதிமுக கொறடாவாக டாக்டர் சி விஜயபாஸ்கரும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதிமுக தொடர் தோல்விகளை சந்தித்து வருகிறது.. எனவே கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் பழனிச்சாமி விரைவில் பொதுகூட்டத்தை கூட்டி தோல்வி பற்றி விவாதிக்க வேண்டும்’ என அவர் பேசினார்.
அவருக்கு பின் பேசிய எஸ்.பி.வேலுமணி ‘அதிமுகவை உடைக்கும் எண்ணம் எங்கள் யாருக்கும் இல்லை. கட்சியின் எதிர்காலம் குறித்து பொதுச்செயலாளர் பொதுக்குழுவை கூட்டி எல்லோரிடமும் விவாதிக்க வேண்டும்’ என கூறினார்.
ஒருபக்கம், சிவி சண்முகம் மற்றும் எஸ்பி வேலுமணி தலைமையில் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கடந்த சில நாட்களாக ஆலோசனை நடத்தி வந்தனர். எனவே, அதிமுக இரண்டாக உடையப் போகிறது என்கிற செய்தி கடந்த இரண்டு நாட்களாகவே ஓடிக்கொண்டிருந்தது.
இந்நிலையில் தற்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த சிவி சண்முகம் ‘தமிழக மக்கள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு வாக்களித்திருக்கிறார்கள். மக்களின் முடிவை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம்.. அதிமுக தோல்வி அடைந்திருக்கிறது. தேர்தலுக்கு முந்தைய கூட்டணியில் தற்போது அதிமுக இல்லை. திமுகவை எதிர்த்து துவங்கப்பட்டதுதான் அதிமுக. ஆனால்,திமுகவின் ஆதரவோடு முதலமைச்சர் பதவியைப் பெற எடப்பாடி பழனிச்சாமி முடிவு செய்தார்.
இந்த முடிவை அவர் எங்களிடம் சொன்னபோது நாங்கள் அதை ஏற்கவில்லை. இன்னும் சொல்லப்போனால் பேரதிர்ச்சிக்கு உள்ளானோம். திமுகவை எதிர்த்துதான் பல வருடங்களாக அரசியல் செய்து வருகிறோம். இப்போது நாம் திமுக ஆதரவோடு ஆட்சி அமைத்தால் எதிர்காலம் என்னாவது என்று நாங்கள் அதை ஏற்கவில்லை..
அவருக்கு பின் பேசிய எஸ்.பி.வேலுமணி ‘அதிமுகவை உடைக்கும் எண்ணம் எங்கள் யாருக்கும் இல்லை. கட்சியின் எதிர்காலம் குறித்து பொதுச்செயலாளர் பொதுக்குழுவை கூட்டி எல்லோரிடமும் விவாதிக்க வேண்டும்’ என கூறினார்.