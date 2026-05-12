  cv shanmuga said eps wanted to become cm
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Tuesday, 12 May 2026 (09:26 IST)

திமுக உதவியுடன் பழனிச்சாமி முதல்வராக முயன்றார்!.. சிவி சண்முகம் குற்றச்சாட்டு!..

நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக படுதோல்வியை சந்தித்து மூன்றாம் இடத்திற்கு சென்றுவிட்டது. இது அதிமுகவில் வெற்றி பெற்ற எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் அதிமுக தொண்டர்களுக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது..

ஒருபக்கம், சிவி சண்முகம் மற்றும் எஸ்பி வேலுமணி தலைமையில் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கடந்த சில நாட்களாக ஆலோசனை நடத்தி வந்தனர். எனவே,  அதிமுக இரண்டாக உடையப் போகிறது என்கிற செய்தி கடந்த இரண்டு நாட்களாகவே ஓடிக்கொண்டிருந்தது.

இந்நிலையில் தற்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த சிவி சண்முகம் ‘தமிழக மக்கள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு வாக்களித்திருக்கிறார்கள். மக்களின் முடிவை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம்.. அதிமுக தோல்வி அடைந்திருக்கிறது. தேர்தலுக்கு முந்தைய கூட்டணியில் தற்போது அதிமுக இல்லை. திமுகவை எதிர்த்து துவங்கப்பட்டதுதான் அதிமுக. ஆனால்,திமுகவின் ஆதரவோடு முதலமைச்சர் பதவியைப் பெற எடப்பாடி பழனிச்சாமி முடிவு செய்தார்.

இந்த முடிவை அவர் எங்களிடம் சொன்னபோது நாங்கள் அதை ஏற்கவில்லை. இன்னும் சொல்லப்போனால் பேரதிர்ச்சிக்கு உள்ளானோம். திமுகவை எதிர்த்துதான் பல வருடங்களாக அரசியல் செய்து வருகிறோம். இப்போது நாம் திமுக ஆதரவோடு ஆட்சி அமைத்தால் எதிர்காலம் என்னாவது என்று நாங்கள் அதை ஏற்கவில்லை..

அதிமுகவின் சட்டமன்ற தலைவராக எஸ்பி வேலுமணியும், அதிமுக கொறடாவாக டாக்டர் சி விஜயபாஸ்கரும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதிமுக தொடர் தோல்விகளை சந்தித்து வருகிறது.. எனவே கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் பழனிச்சாமி விரைவில் பொதுகூட்டத்தை கூட்டி தோல்வி பற்றி விவாதிக்க வேண்டும்’ என அவர் பேசினார்.

அவருக்கு பின் பேசிய எஸ்.பி.வேலுமணி ‘அதிமுகவை உடைக்கும் எண்ணம் எங்கள் யாருக்கும் இல்லை. கட்சியின் எதிர்காலம் குறித்து பொதுச்செயலாளர் பொதுக்குழுவை கூட்டி எல்லோரிடமும் விவாதிக்க வேண்டும்’ என கூறினார்.
பாலகிருஷ்ணன்

சொந்த மாவட்டத்தில் என்ன பண்ணி கிழிச்சீங்க?!.. சிவி சண்முகம், வேலுமணியை கிழித்த அதிமுக1..நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக மூன்றாவது இடத்திற்கு சென்றுவிட்ட நிலையில் சிவி சண்முகம் மற்றும் எஸ்.பி.வேலுமணி தலைமையில் அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ஒரு அணியாக ஒன்று சேர்ந்துள்ளனர்.

1 ஓட்டு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற தவெக எம்.எல்.ஏ நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் கலந்து கொள்ள தடை: நீதிமன்றம்தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் தொகுதி தேர்தல் முடிவு குறித்த வழக்கில், சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்று மிக முக்கியமான தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது.

மது விற்பனை என்பது ஒரு அரசின் பணியாக ஒருபோதும் இருக்கக்கூடாது: கமல்ஹாசன்தமிழக முதல்வர் விஜய் அவர்கள் 717 டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளை மூட உத்தரவிட்டிருப்பதை மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவரும், உலக நாயகனுமான கமல்ஹாசன் மனதார வரவேற்றுள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் கூறியதாவது:

தவெகவுக்கு பெரும்பான்மை இல்லாமல் போனாலும்!.. சட்டசபையில் உதயநிதி நக்கல்!..நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு 108 தொகுதிகள் மட்டுமே கிடைத்ததால் பெரும்பான்மைக்கு தேவையான 10 எம்எல்ஏக்களை காங்கிரஸ், விடுதலைச் சிறுத்தை கட்சி மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் கொடுத்தன. அதன் காரணமாகவே தவெக ஆட்சியமைத்து தற்போது விஜய் முதல்வராகவும் அமர்ந்திருக்கிறார்.

குடிதண்ணீர், சாலை மேம்பாடு மற்றும் அடிப்படை வசதிகள்: முதல்வர் ஆலோசனை விரைவில் அதிரடி அறிவிப்புதமிழக முதல்வர் விஜய் அவர்கள், தமிழகத்தின் அடிப்படை உட்கட்டமைப்புகளை சீரமைப்பதில் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டி வருகிறார். அதன் தொடர்ச்சியாக, இன்று தலைமை செயலகத்தில் குடிநீர் விநியோகம் மற்றும் சாலை மேம்பாட்டுப் பணிகள் குறித்த உயர்மட்ட ஆலோசனை கூட்டத்தை அவர் நடத்தினார்.