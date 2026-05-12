  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Historical Shift in TN Assembly: TVK Allies in Ruling Benches; DMK and AIADMK Share Opposition Seats.
Written By
Last Updated : Tuesday, 12 May 2026 (08:18 IST)

ஆளுங்கட்சி வரிசையில் தவெக, காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள், விசிக.. முதல்முறையாக எதிர்க்கட்சி வரிசையில் அதிமுக, திமுக...!

தமிழக சட்டமன்றம்
Publish: Tue, 12 May 2026 (08:17 IST) Updated: Tue, 12 May 2026 (08:18 IST)
google-news
தமிழகத்தின் 17-வது சட்டமன்ற பேரவைக் கூட்டம் ஒரு வரலாற்று திருப்பத்துடன் தொடங்கியுள்ளது. தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு, புதிய உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தற்காலிக சபாநாயகர் கருப்பையா முன்னிலையில் முறைப்படி பதவி ஏற்று கொண்டனர். இன்று புதிய சபாநாயகர் பொறுப்பேற்க உள்ள நிலையில், சட்டமன்றத்தில் உறுப்பினர்களுக்கான இருக்கை ஒதுக்கீடு குறித்த விவரங்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகியுள்ளன.
 
தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் முதல்முறையாக ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது. தமிழக வெற்றி கழகம் ஆளுங்கட்சியாக பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில், அதன் கூட்டணி கட்சிகளான காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய கட்சிகளுக்கு ஆளுங்கட்சி வரிசையிலேயே இருக்கைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இது இந்த கூட்டணியின் ஒருமைப்பாட்டையும், அதிகார பகிர்வையும் உறுதிப்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
 
மறுபுறம், பல தசாப்தங்களாக தமிழகத்தை மாறி மாறி ஆட்சி செய்த திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு பெரும் திராவிட கட்சிகளும் ஒரே நேரத்தில் எதிர்க்கட்சி வரிசையில் அமர வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இது தமிழக சட்டமன்ற வரலாற்றில் ஒரு அபூர்வமான காட்சியாக பார்க்கப்படுகிறது. 
 
முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் அமைச்சர்களுக்கான இருக்கைகள் முன்வரிசையில் ஒதுக்கப்பட, எதிர்க்கட்சி தலைவர்களுக்கான இருக்கைகளும் முறைப்படி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த புதிய இருக்கை அமைப்பு, தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய சகாப்தம் தொடங்கியுள்ளதை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்துகிறது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

மிஸ்டர் கிளீன் தான் முதல்வர் விஜய்யின் முதன்மை செயலாளர்கள்.. யார் யார் தெரியுமா?

மிஸ்டர் கிளீன் தான் முதல்வர் விஜய்யின் முதன்மை செயலாளர்கள்.. யார் யார் தெரியுமா?தமிழக அரசியலில் தற்போது பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிகழ்வாக, தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் அவர்கள் மூத்த அரசியல் தலைவர்களை சந்தித்து வருவது அமைந்துள்ளது. அண்மையில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களைச் சந்தித்த விஜய், அதனைத் தொடர்ந்து மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ அவர்களையும் அவரது இல்லத்தில் சந்தித்துப் பேசினார்.

இனிமேல் எந்த பெண் குழந்தையாவது தொட்டுப்பாரு.. சட்டம் கடுமையா ஆக்சன் எடுக்கும்...!

இனிமேல் எந்த பெண் குழந்தையாவது தொட்டுப்பாரு.. சட்டம் கடுமையா ஆக்சன் எடுக்கும்...!கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் நோக்கில், மாவட்டக் காவல்துறை சார்பில் மிகச் சிறப்பான விழிப்புணர்வு முன்னெடுப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

முதல்வர் விஜய்க்கு என் ஆலோசனைகளையும் வாழ்த்துக்களையும் வழங்கினேன்: முக ஸ்டாலின்

முதல்வர் விஜய்க்கு என் ஆலோசனைகளையும் வாழ்த்துக்களையும் வழங்கினேன்: முக ஸ்டாலின்தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய மற்றும் ஆரோக்கியமான அரசியல் கலாச்சாரம் துளிர்விட்டுள்ளது. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள், இன்று பிற்பகல் முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார்.

எல்லாரையும் பாக்குறாரே!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமியை சந்திப்பாரா விஜய்?...

எல்லாரையும் பாக்குறாரே!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமியை சந்திப்பாரா விஜய்?...தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ள சி.ஜோசப் விஜய் நாகரீக அரசியலை கையில் எடுத்திருக்கிறார். அதாவது தமிழகத்தின் மூத்த அரசியல்வாதிகளை நேரில் சென்று சந்தித்து அவர்களிடம் வாழ்த்து பெற்று வருகிறார்.

சீமானை சந்திக்கும் விஜய்!. இன்னும் யாரு?!.. பரபர அப்டேட்..

சீமானை சந்திக்கும் விஜய்!. இன்னும் யாரு?!.. பரபர அப்டேட்..தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது. இன்று காலை சட்டபேரவையில் விஜய் பெரம்பூர் எம்.எல்.ஏ.வாக பதவியேற்றுக்கொண்டார்.