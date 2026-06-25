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மின்சார துறையில் ரூ.2,47,130 கோடி கடன்!. வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட்ட அமைச்சர்!..
தமிழகத்தின் நிதி பற்றாக்குறை தொடர்பாக ஏற்கனவே வெள்ளை அறிக்கை வெளியான நிலையில் தற்போது தலைமைச் செயலகத்தில் அமைச்சர் சிடி நிர்மல் குமார் மின்வாரியத்தின் நிதி, செலவீனங்கள் குறித்த வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறார். ஏற்கனவே வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கையில் தமிழகத்திற்கு 13 லட்சத்து 18 ஆயிரம் கோடி கடன் இருப்பதாக சொல்லப்பட்டது. அதிலும் தமிழகத்தில் வசிகும் ஒவ்வொரு தலையிலும் ஒரு லட்சத்து 23 ஆயிரம் ரூபாய் கடன் இருப்பதாக சொல்லப்பட்டது..
இந்நிலையில்தான் மின்சாரத் துறையில் நிலுவை கடனாக 2 லட்சத்து 47 ஆயிரத்து 830 கோடி இருப்பதாக அமைச்சர் சிடி நிர்மல்குமார் தெரிவித்திருக்கிறார். பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் ஒட்டுமொத்த கடனான 3,18,171 கோடியை கணக்கிடும் போது மின்சார துறையின் கடன் அளவு 76.6 சதவீதமாகும்.
மின் துறையில் 1,40,63 பணியிடங்கள் இருப்பதாகவும் அதில் 74,714 பணியிடங்கள் மட்டுமே நிரப்பப்பட்டிருப்பதாகவும் அமைச்சர் கூறினார். இன்னும் 65,921 காலி பணியிடங்கள் நிரப்பபட வேண்டும் எனவும் அவர் கூறினர். ஊழியர்கள் பற்றாக்குறை இருந்தாலும் மக்களுக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் சேவைகளை செய்து வருகிறோம்.. 2021 - 26 முதல் திமுக ஆட்சி காலத்தில் 343 பேர் மட்டுமே பணி நியமனம் செய்திருக்கிறார்கள். அதேபோல் 9136 பேர் ஓய்வு பெற்றனர். கடந்த திமுக ஆட்சி காலத்தில்வளர்ச்சியை நோக்கி எந்த ஒரு திட்டமும் துவங்கப்படவில்லை’ என சிடி நிர்மல் குமார் கூறினார்.
இந்நிலையில்தான் மின்சாரத் துறையில் நிலுவை கடனாக 2 லட்சத்து 47 ஆயிரத்து 830 கோடி இருப்பதாக அமைச்சர் சிடி நிர்மல்குமார் தெரிவித்திருக்கிறார். பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் ஒட்டுமொத்த கடனான 3,18,171 கோடியை கணக்கிடும் போது மின்சார துறையின் கடன் அளவு 76.6 சதவீதமாகும்.
மின் துறையில் 1,40,63 பணியிடங்கள் இருப்பதாகவும் அதில் 74,714 பணியிடங்கள் மட்டுமே நிரப்பப்பட்டிருப்பதாகவும் அமைச்சர் கூறினார். இன்னும் 65,921 காலி பணியிடங்கள் நிரப்பபட வேண்டும் எனவும் அவர் கூறினர். ஊழியர்கள் பற்றாக்குறை இருந்தாலும் மக்களுக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் சேவைகளை செய்து வருகிறோம்.. 2021 - 26 முதல் திமுக ஆட்சி காலத்தில் 343 பேர் மட்டுமே பணி நியமனம் செய்திருக்கிறார்கள். அதேபோல் 9136 பேர் ஓய்வு பெற்றனர். கடந்த திமுக ஆட்சி காலத்தில்வளர்ச்சியை நோக்கி எந்த ஒரு திட்டமும் துவங்கப்படவில்லை’ என சிடி நிர்மல் குமார் கூறினார்.
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வெனிசுலாவில் நிலநடுக்கம் வருவதற்கு சில நொடிகளுக்கு முன்பே கணித்த கூகுள்.. எச்சரிக்கை மெசேஜ் அனுப்பிய ஆச்சரியம்...!
வெனிசுலாவில் இன்று அடுத்தடுத்து ஏற்பட்ட சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கங்களின் போது, அது தாக்குவதற்கு சில நொடிகள் முன்பாகவே கூகுள் நிறுவனம் தனது ஆண்ட்ராய்டு பயனர்களுக்கு எச்சரிக்கை அறிவிப்புகளை அனுப்பி ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளது. 7.1 மற்றும் 7.5 ரிக்டர் அளவில் பதிவான இந்த நிலநடுக்கத்தை மக்கள் உணர்வதற்கு முன்பே, கூகுள் அதை எப்படி கணித்தது என்ற ரகசியம் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.
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பள்ளிகளுக்குள் வெளியாட்களுக்கு அனுமதி இல்லை.. தலைமை ஆசிரியர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்: மேயர் பிரியா
சென்னை மாநகராட்சியின் கீழ் இயங்கி வரும் பள்ளி வளாகங்களுக்குள் மக்கள் பிரதிநிதிகளான கவுன்சிலர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தவிர, வேறு எந்த வெளியாட்களும் உள்ளே செல்லக் கூடாது என்று சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். பள்ளிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் மாணவர்களின் கல்விச் சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த கடுமையான விதிமுறை கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.