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Last Modified: Monday, 22 June 2026 (13:43 IST)

கிடார்.. ஸ்விம்மிங்.. செஸ்.. ஹார்ஸ் ரைடிங்!.. விஜய்க்கு எல்லாம் தெரியும்!. ஷோபா சந்திரசேகர் பேட்டி...

vijay
Publish: Mon, 22 Jun 2026 (13:43 IST) Updated: Mon, 22 Jun 2026 (15:05 IST)
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ரசிகன் திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிக்க துவங்கியவர் விஜய். கல்லூரி படிப்பை பாதியிலேயே விட்டுவிட்டு நான் நடிகராகத்தான் ஆவேன் என அப்பா எஸ்.ஏ.சந்திரசேகரிடம் அடம்பிடித்து சினிமாவுக்கு வந்தவர் விஜய். அதன்பின் படிப்படியாக வளர்ந்து ஒரு கட்டத்தில் ரசிகர்களுக்கு மிகவும் பிடித்த நடிகராக மாறினார்.

சினிமாக்களில் உச்சத்தில் இருந்தபோதை அதை விட்டுவிட்டு அரசியலுக்கும் வந்து தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராகவும் விஜய் மாறியிருக்கிறார். தமிழக அரசின் செயல்பாடுகள் மீது வழக்கம் போல் எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சனங்களை முன்வைத்தாலும் ஒரு அரசு அதிகாரி போல தலைமைச் செயலகத்திற்கு சென்று பணியாற்றி வருகிறார் முதல்வர் விஜய்..

இந்நிலையில்தான், ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய விஜயின் தாய் ஷோபா சந்திரசேகர் விஜயை பற்றி யாருக்கும் தெரியாத பல தகவல்களை பகிர்ந்துகொண்டார். விஜய்க்கு கிடார் வாசிக்க தெரியும்.. நீச்சல் கற்றுக்கொண்டார்.. தந்தையுடன் சேர்ந்து செஸ் விளையாடுவதையும் கற்றுக் கொண்டார்.. அதேபோல் விஜய்க்கு குதிரை ஓட்டவும் தெரியும்.. அதற்காக தனி பயிற்சி எடுத்திருக்கிறார்.. அப்பா மகன் இருவருக்குமே கார் என்றால் மிகவும் இஷ்டம்.. புதிதாக எந்த மாடல் கார் வந்தாலும் உடனே அதை வாங்க வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள்..

விஜய் லாரி கூட ஓட்டுவார்.. ஒரு படத்தில் அவர் லாரி ஓட்டுவது போல காட்சி வரும். அது டூப் கிடையாது.. அவர்தான் ஓட்டினார்.. சைனீஸ் உணவகங்களில் சாப்பிடுவதற்கு ஒரு குச்சி போல கொடுப்பார்கள்.. அதை பிடித்து சாப்பிடுவது மிகவும் கஷ்டம்.. ஆனால் விஜய் அதை அசால்ட்டாக செய்துவிடுவார்.. எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அதை கவனித்து அதை கற்றுக் கொள்ளும் சக்தி விஜய்க்கு உண்டு’ என்று அவர் கூறியிருக்கிறார்.

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