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எம்.பி ஆகிறார் பிரவீண் சக்ரவர்த்தி!.. விஜய் முன்னிலையில் வேட்புமனு தாக்கல்!...
தமிழக அரசியலைப் பொறுத்தவரை கடந்த பல வருடங்களாகவே காங்கிரஸ் கட்சி திமுக கூட்டணியில் இணைந்து தேர்தலை சந்தித்து வந்தது. ஆனால் தங்களுக்கு ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுக்க வேண்டும் என காங்கிரஸுல் குரல் எழுந்தது.
குறிப்பாக காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர், பிரவீன் சக்கரவர்த்தி ஆகியோர் இதுபற்றி பேசினார்கள். மேலும், இதை கொடுப்பதாக சொன்ன தவெகவிடம் காங்கிரஸ் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையை நடத்தியது. ஆனால், ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு என்பதை திமுக தலைமை ஏற்கவில்லை.
ஆனாலும் டெல்லி தலைமை சொன்னதால் தமிழகத்தில் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதியானது. 28 தொகுதிகள் காங்கிரஸுக்கு ஒதுக்கப்பட்டது. நடந்து முடிந்த தேர்தலில் காங்கிரஸ் ஐந்து தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. ஒருபக்கம் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றதால் அந்த கட்சி ஆட்சியமைக்க காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறி தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுத்தது.
இந்நிலையில், தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்துள்ள நிலையில் பிரவீண் சக்கரவர்த்திக்கு எம்.பி. பதவி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. மாநிலங்களவைத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த பிரவீன் சக்கரவர்த்தி தற்போது வேட்பு மனு தாக்கல் செய்திருக்கிறார். முதல்வர் விஜய் மற்றும் அமைச்சர்கள் முன்னிலையில், தேர்தல் அதிகாரி தேன் மொழியிடம் வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்தார் காங்கிரஸின் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி.
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முக்தார் மீது இந்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்காது என தெரிகிறது.. பின்னணியில் யார்? அலிஷா அப்துல்லா கேள்வி
பிரபல கார் பந்தய வீராங்கனையான டாக்டர் அலிஷா அப்துல்லா, சமூக வலைத்தளமான எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவு ஒன்று தமிழக அரசியல் மற்றும் சமூக ஊடக வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது. சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசி வரும் முக்தார் என்பவர் மீது காவல்துறை இதுவரை எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்காதது குறித்து அவர் தனது பதிவில் அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார்.