வெள்ளி, 5 டிசம்பர் 2025
  செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 5 டிசம்பர் 2025 (15:51 IST)

விஜய்யுடன் காங்கிரஸ் நிர்வாகி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி சந்திப்பு: கூட்டணி உறுதியாகிறதா?

தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யை, காங்கிரஸ் கட்சியின் பிரமுகரும், ராகுல் காந்திக்கு நெருக்கமானவருமான பிரவீன் சக்கரவர்த்தி சென்னையில் சந்தித்து பேசியது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
சட்டப்பேரவை தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், பனையூரில் உள்ள தவெக அலுவலகத்தில் இந்த சந்திப்பு நிகழ்ந்துள்ளது. தமிழக அரசியல் நிலவரம் குறித்து இருவரும் பேசியதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
தற்போது காங்கிரஸ் கட்சி திமுக கூட்டணியில் இருந்தாலும், கட்சியின் ஒரு பிரிவினர் தவெகவுடன் கூட்டணி அமைப்பதில் ஆர்வம் காட்டி வருவதாக கூறப்படுகிறது. 
 
ஏற்கனவே கரூர் சம்பவத்தின்போது ராகுல் காந்தி, விஜய்யுடன் தொலைபேசியில் பேசிய நிலையில், தற்போது அவரது நம்பிக்கைக்குரிய நிர்வாகி நேரடியாக சந்தித்திருப்பது காங்கிரஸ் - தவெக கூட்டணி குறித்த பேச்சுவார்த்தையின் ஆரம்பமாக இருக்கலாம் என்ற யூகங்களை வலுப்படுத்தியுள்ளது. இந்த நகர்வு தமிழக அரசியல் களத்தின் வியூகங்களை மாற்றியமைக்கலாம்.
 
Edited by Mahendran
 

ஆண்கள் பற்றாக்குறை எதிரொலி.. ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஆண்களை வாடகைக்கு எடுக்கும் பெண்கள்..!

ஆண்கள் பற்றாக்குறை எதிரொலி.. ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஆண்களை வாடகைக்கு எடுக்கும் பெண்கள்..!கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடான லாட்வியா கடுமையான பாலின ஏற்றத்தாழ்வை எதிர்கொள்கிறது. மக்கள் தொகையின் தகவலின்படி, அங்கு ஆண்களைவிட 15.5% அதிகமான பெண்கள் உள்ளனர். இது ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் சராசரியைவிட மூன்று மடங்கு அதிகம். குறிப்பாக, 65 வயதை தாண்டியவர்களில் பெண்களின் எண்ணிக்கை இரு மடங்காக உள்ளது.

இண்டிகோ விமானம் ரத்து எதிரொலி: காணொளி காட்சி மூலம் ரிஷப்சனில் கலந்து கொண்ட மணமக்கள்..!

இண்டிகோ விமானம் ரத்து எதிரொலி: காணொளி காட்சி மூலம் ரிஷப்சனில் கலந்து கொண்ட மணமக்கள்..!இண்டிகோ விமான நிறுவனத்தின் தொடர்ச்சியான விமான ரத்து காரணமாக, கர்நாடகாவின் ஹுப்பள்ளியை சேர்ந்த புதுமண தம்பதி மேதா க்ஷிர்சாகர் மற்றும் சங்கம தாஸ் தங்கள் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் நேரில் கலந்துகொள்ள முடியவில்லை.

தனியார்களை நம்பி, அதுவும் 2 நிறுவனங்களை மட்டும் நம்பினால் இப்படித்தான்.. இண்டிகோ விவகாரம் குறித்து எச்சரிக்கை..!

தனியார்களை நம்பி, அதுவும் 2 நிறுவனங்களை மட்டும் நம்பினால் இப்படித்தான்.. இண்டிகோ விவகாரம் குறித்து எச்சரிக்கை..!கடந்த ஒரு வாரமாக, இண்டிகோ விமான நிறுவனத்தில் ஏற்பட்ட கடும் குளறுபடிகள், விமானங்கள் ரத்து, பல மணி நேர தாமதங்கள் என பயணிகளை பெரும் பாதிப்புக்குள்ளாக்கியது. இந்த நெருக்கடி, இந்தியாவின் விமான போக்குவரத்து சந்தை இண்டிகோ மற்றும் ஏர் இந்தியா ஆகிய இரண்டு நிறுவனங்களின் இரட்டை ஆதிக்கத்தில் சிக்கியிருப்பதன் பலவீனத்தை அம்பலப்படுத்தியுள்ளது.

தமிழகத்தில் 7 நாட்களுக்கு மழை தொடரும்: இன்று கனமழைகு வாய்ப்பு எங்கே?

தமிழகத்தில் 7 நாட்களுக்கு மழை தொடரும்: இன்று கனமழைகு வாய்ப்பு எங்கே?தமிழகத்தில் இன்று முதல் அடுத்த ஏழு நாட்களுக்கு மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, தென் மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்: திமுக எம்.பி.க்களின் கோரிக்கை மாநிலங்களவையின் நிராகரிப்பு..

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்: திமுக எம்.பி.க்களின் கோரிக்கை மாநிலங்களவையின் நிராகரிப்பு..திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான விவகாரத்தில், சென்னை உயர் நீதிமன்ற உத்தரவை செயல்படுத்த திமுக அரசு மறுத்து, உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது. இந்த சர்ச்சைக்குரிய விவகாரம், நாடாளுமன்றத்தின் குளிர்கால கூட்டத்தொடரின் போது இரு அவைகளிலும் எதிரொலித்தது.

